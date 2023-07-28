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Расчёт ТОС «Солнцепёк» ЦВО уничтожил опорный пункт националистов

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Расчёт тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» Центрального военного округа уничтожил опорный пункт украинской армии на Краснолиманском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны.

Отмечается, что расчёт ТОС обеспечивал боевую работу военнослужащих штурмовой группы.

В ведомстве сообщили, что военнослужащие навели установку на цель при помощи системы управления огнём и открыли огонь термобарическими снарядами.

Ранее сообщалось, что ВС России при наступлении на Купянском направлении заняли более выгодные позиции.

Также в Минобороны России заявили о провалившемся наступлении ВСУ у Работина в Запорожской области.

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