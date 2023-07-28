Расчёт ТОС «Солнцепёк» ЦВО уничтожил опорный пункт националистов
Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что расчёт ТОС обеспечивал боевую работу военнослужащих штурмовой группы.
В ведомстве сообщили, что военнослужащие навели установку на цель при помощи системы управления огнём и открыли огонь термобарическими снарядами.
Ранее сообщалось, что ВС России при наступлении на Купянском направлении заняли более выгодные позиции.
Также в Минобороны России заявили о провалившемся наступлении ВСУ у Работина в Запорожской области.