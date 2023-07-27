Минобороны России заявило о провалившемся наступлении ВСУ у Работина в Запорожской области

Министерство обороны России заявило о провалившемся наступлении ВСУ севернее Работина в Запорожской области.

По информации оборонного ведомства, украинские войска задействовали до трёх батальонных тактических групп из стратегического резерва.

Также отмечается, что украинские военные ночью не предпринимали действий на Запорожском направлении, что в российском министерстве связали с восстановлением боеспособности ВСУ после провальной атаки в районе Работина.

Минобороны добавило, что за сутки российская армия нанесла удары по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также западного оружия.