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Минобороны России заявило о провалившемся наступлении ВСУ у Работина в Запорожской области

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Министерство обороны России заявило о провалившемся наступлении ВСУ севернее Работина в Запорожской области.
Минобороны России заявило о провалившемся наступлении ВСУ у Работина в Запорожской области
  • РИА Новости

По информации оборонного ведомства, украинские войска задействовали до трёх батальонных тактических групп из стратегического резерва.

Также отмечается, что украинские военные ночью не предпринимали действий на Запорожском направлении, что в российском министерстве связали с восстановлением боеспособности ВСУ после провальной атаки в районе Работина.

Минобороны добавило, что за сутки российская армия нанесла удары по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также западного оружия.

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