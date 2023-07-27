ВС России при наступлении на Купянском направлении заняли более выгодные позиции

Российские войска заняли более выгодные позиции в ходе наступления на Купянском направлении фронта спецоперации.

Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

Сообщается, что российские военные продолжают наступление западнее населённого пункта Кузёмовка в ЛНР. Потери ВСУ за последние сутки составили более 35 человек личного состава.

Кроме того, украинская армия лишилась трёх боевых бронированных машин, четырёх автомобилей, гаубицы Д-20 и самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

Ранее Минобороны России заявило, что бойцы российских войск поразили склады авиатоплива ВСУ в Хмельницкой области.