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ВС России при наступлении на Купянском направлении заняли более выгодные позиции

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Российские войска заняли более выгодные позиции в ходе наступления на Купянском направлении фронта спецоперации.
ВС России при наступлении на Купянском направлении заняли более выгодные позиции
  • РИА Новости

Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

Сообщается, что российские военные продолжают наступление западнее населённого пункта Кузёмовка в ЛНР. Потери ВСУ за последние сутки составили более 35 человек личного состава.

Кроме того, украинская армия лишилась трёх боевых бронированных машин, четырёх автомобилей, гаубицы Д-20 и самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

Ранее Минобороны России заявило, что бойцы российских войск поразили склады авиатоплива ВСУ в Хмельницкой области.

 

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