ВС России при наступлении на Купянском направлении заняли более выгодные позиции
- РИА Новости
Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.
Сообщается, что российские военные продолжают наступление западнее населённого пункта Кузёмовка в ЛНР. Потери ВСУ за последние сутки составили более 35 человек личного состава.
Кроме того, украинская армия лишилась трёх боевых бронированных машин, четырёх автомобилей, гаубицы Д-20 и самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».
Ранее Минобороны России заявило, что бойцы российских войск поразили склады авиатоплива ВСУ в Хмельницкой области.