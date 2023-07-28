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Курганмашзавод исследовал шесть типов захваченных на Украине западных машин

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Специалисты Курганмашзавода, который входит в холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха», исследовали шесть типов западных машин, которые были получены как трофеи во время специальной военной операции на Украине.
Курганмашзавод исследовал шесть типов захваченных на Украине западных машин
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление холдинга.

«На текущий момент удалось исследовать шесть типов западных машин, в том числе из Франции, Германии и США. Не сказать, что нашли что-то жизнеутверждающее, но лишним не будет», — отмечается в заявлении.

Подчёркивается, что специалисты ищут слабые и сильные стороны военной техники.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что французский колёсный танк AMX-10RC захвачен российскими военными в Запорожской области.

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