Курганмашзавод исследовал шесть типов захваченных на Украине западных машин
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление холдинга.
«На текущий момент удалось исследовать шесть типов западных машин, в том числе из Франции, Германии и США. Не сказать, что нашли что-то жизнеутверждающее, но лишним не будет», — отмечается в заявлении.
Подчёркивается, что специалисты ищут слабые и сильные стороны военной техники.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что французский колёсный танк AMX-10RC захвачен российскими военными в Запорожской области.