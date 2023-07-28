Курганмашзавод исследовал шесть типов захваченных на Украине западных машин

Специалисты Курганмашзавода, который входит в холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха», исследовали шесть типов западных машин, которые были получены как трофеи во время специальной военной операции на Украине.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление холдинга.

«На текущий момент удалось исследовать шесть типов западных машин, в том числе из Франции, Германии и США. Не сказать, что нашли что-то жизнеутверждающее, но лишним не будет», — отмечается в заявлении.

Подчёркивается, что специалисты ищут слабые и сильные стороны военной техники.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что французский колёсный танк AMX-10RC захвачен российскими военными в Запорожской области.