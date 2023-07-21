«Закрепляет военный режим на годы»: в ЕС предложили выделить €20 млрд на помощь Украине

Предложение руководства Евросоюза выделить на военную помощь Украине €20 млрд в течение четырёх лет продлит военные действия в этой стране на годы, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, лидеры стран ЕС не хотят говорить о мире, а режим военной ситуации будет закреплён в долгосрочной перспективе. Ранее с предложением выделять по €5 млрд в год до 2027 года выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Политологи считают, что ответственность за дальнейшее финансирование и продолжение конфликта на Украине переходит от США к Евросоюзу.

Предложение руководства ЕС выделить €20 млрд на военную помощь Украине в течение следующих четырёх лет продлит военные действия в стране на годы. Об этом 20 июля на полях встречи лидеров внешнеполитических ведомств стран ЕС в Брюсселе заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Это практически закрепляет военный режим на годы. Так что сейчас не стоит думать о мире (на Украине. — RT) не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе», — приводит слова Сийярто ТАСС.

Глава венгерской дипломатии подчеркнул, что из обсуждений на заседании министров иностранных дел стран ЕС стало ясно, что лидеры союза не предполагают мирное урегулирование конфликта.

«Если кратко подытожить, что и как было сказано в последние часы, то могу сказать, что они на самом деле не хотят говорить о мире. Что говорит Европейский союз? Это будет зона боевых действий (на Украине. — RT) на четыре года. Такое предложение шокирует. Вопрос в том, сколько людей погибнет за эти четыре года, пока мы финансируем поставки оружия на €20 млрд. И сколько венгров (из Закарпатья. — RT) умрёт за эти четыре года», — подчеркнул глава МИД Венгрии.

Сийярто добавил, что последние 500 дней показали, что украинский конфликт не может быть разрешён на поле боя, а чем больше оружия туда будет доставлено, тем больше будет погибших. При этом он заявил, что Будапешт будет выступать против выделения помощи до тех пор, пока Украина не снимет с венгерского банка ОТР статус «спонсора войны».

Спонсорские программы

Ранее с предложением выделять Украине на военную помощь из Европейского фонда мира по €5 млрд в год в течение ближайших четырёх лет выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Об этом он заявил по итогам заседания глав МИД ЕС в Брюсселе 20 июля.

«Мы предложили создать специальную линию, посвящённую военной помощи Украине: €5 млрд в год на ближайшие четыре года. Это в рамках того же инструмента, Европейского фонда мира, но теперь это будет специальная линия», — приводит слова Борреля ТАСС.

Владимир Зеленский и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен

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© Susan Walsh/POOL

Глава дипломатии ЕС утверждает, что такой шаг будет свидетельствовать о долгосрочных обязательствах Евросоюза в сфере безопасности по отношению к Украине. При этом данное предложение ещё предстоит оформить официально и согласовать со странами — членами ЕС. Вопрос о выделении €20 млрд будет более детально обсуждаться на неформальной встрече министров в Толедо (Испания), которая состоится в конце августа, сообщил Жозеп Боррель.

Напомним, с начала 2023 года Евросоюз последовательно наращивает объёмы военной помощи Украине. Так, ещё в феврале Боррель пообещал вдвое нарастить военную помощь для Украины и подготовить ещё 15 тыс. украинских военнослужащих. Тогда же он заявил, что Евросоюз будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

Европа спонсирует военный компонент киевского режима в рамках так называемой миссии ЕС по военной помощи Украине (EUMAM). На официальном сайте ЕС отмечается, что эта миссия направлена на укрепление потенциала украинских вооружённых сил по защите территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ, а также «на сдерживание и реагирование на возможные будущие наступления со стороны России».

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В основном EUMAM обеспечивает подготовку личного состава ВСУ, младших командиров, а также подготовку соединений от рот до батальона.

«Вся осуществляемая в рамках миссии деятельность ведётся на территории ЕС. На данный момент 24 государства ЕС предложили свои учебные программы и обучающий персонал. Обучение дополняется предоставлением Вооружённым силам Украины оборудования летального и нелетального назначения. Данное оборудование предоставляется странами — членами ЕС и финансируется из Европейского фонда мира», — отмечается в сообщении на сайте.

В документе также говорится, что в рамках Европейского фонда мира на поставки военной техники и оборудования Украине было выделено €5,6 млрд. Общий объём военной помощи Киеву, выделенный через ЕС и странами-членами напрямую, составляет около €15 млрд, подчёркивают в ЕС.

В целом с учётом финансовых траншей Брюсселя на поддержание украинской государственности общий объём средств, выделенных Киеву с февраля 2022 года, составил около €53 млрд.

Напомним, в конце июня Жозеп Боррель сообщил, что страны ЕС намерены удвоить помощь Киеву после недавних событий в России, имея в виду попытку вооружённого мятежа. Тогда же глава евродипломатии заявил, что Украина должна продолжать воевать, а упомянутый Европейский фонд мира должен превратиться в фонд обороны Украины.

Представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова Борреля отметила, что эта структура уже давно поменяла свою сущность. «Он уже давно стал Европейским фондом войны», — подчеркнула представитель МИД России.

Смена источника снабжения

По словам гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, предложение ЕС выделить Украине €20 млрд военной помощи в течение следующих четырёх лет говорит о том, что ответственность за подпитку Киева вооружениями, материалами и финансами для продолжения конфликта всё больше перемещается с США на Европу.

Здание Еврокомиссии

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«У Евросоюза есть определённые обязательства перед Соединёнными Штатами, которые, очевидно, намерены сократить финансирование Киева, но компенсировать это другим источником снабжения. В Вашингтоне выдумали схему, которая предусматривает перекладывание финансовой ответственности за продолжение конфликта на Европейский союз. А такие страны, как Венгрия, которые этому сопротивляются, подвергаются сильнейшему давлению», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Основные функционеры Евросоюза плотно связаны с США и Украиной коррупционными схемами и потому активно содействуют этому процессу, отметил Мухин.

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Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин также считает, что вовлечённость ЕС в конфликт на Украине и спонсирование Киева будут повышаться пропорционально тому, как снижается в этих процессах участие США.

«В этом нет ничего удивительного. ЕС будет увеличивать своё участие в конфликте, потому что американцы хотят, чтобы он максимально финансировался за счёт Европы. США будут постепенно сворачивать и уменьшать своё участие в этом проекте, потому что им нужны средства и ресурсы для противоборства с Китаем. В свою очередь, европейская доля участия в украинском проекте будет расти, но под контролем Вашингтона. Это называется политика стратегической автономии», — сказал политолог в разговоре с RT.

При этом в самом Евросоюзе осознают, что выделение €20 млрд в виде военной помощи Киеву будет означать затягивание конфликта без возможности Киева добиться в нём однозначного успеха, считает Алексей Подберёзкин.

«Они, конечно, это осознают. Но это политика Евросоюза, и, несмотря на наличие в его составе стран с другими позициями, таких как Венгрия, эскалация будет продолжаться. Большинство стран ЕС с этим согласны, так как они лишены политической субъектности. Американцы воспитали их в своей евро-атлантической системе и лишили суверенитета — они будут делать то, что им скажут», — подчеркнул эксперт.

ЕС так же, как и США, одержим идеей нанести России стратегическое поражение в рамках украинского конфликта, добавил Алексей Подберёзкин.

«У ЕС нет своей стратегии в отношении России — он просто следует стратегии США, которые добиваются этого поражения. Но теперь Евросоюз будет играть роль главного поставщика вооружения, военной техники и наёмников, которые у них есть, на Украину. Их роль — подчинённая», — заключил собеседник RT.