Избегая рисков: в НАТО пообещали дополнительный пакет помощи Украине на €500 млн

НАТО предоставит Украине дополнительный пакет помощи в размере €500 млн, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в преддверии саммита Североатлантического блока. Новый транш будет включать средства на топливо, предметы медицинского назначения, оборудование для разминирования и понтонные мосты. Кроме того, генсек сообщил, что на предстоящей встрече члены НАТО примут многолетний пакет поддержки Украины, чтобы обеспечить полную оперативную совместимость между ВСУ и блоком. При этом ранее в альянсе исключили возможность принятия Украины в НАТО до окончания конфликта на её территории. Эксперты считают, что Запад не может принять Киев в альянс из-за опасения прямого столкновения с Москвой. В этих условиях НАТО будет предлагать Украине компромиссные решения, предусматривающие новые пакеты помощи и форматы сотрудничества, говорят аналитики.

НАТО готовит дополнительный пакет помощи Украине в размере €500 млн, включающий горючее, запчасти и медикаменты. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе в преддверии саммита НАТО 11—12 июля.

«Союзники уже обязались выделить €500 млн на важнейшие потребности, включая топливо, предметы медицинского назначения, оборудование для разминирования и понтонные мосты», — сказал он.

Столтенберг добавил, что НАТО поможет Киеву построить «сектор безопасности и обороны Украины, включая военные госпитали», а также окажет поддержку в переходе «от оборудования советской эпохи к оборудованию и стандартам НАТО».

Йенс Столтенберг

AP

© Virginia Mayo

Он также сообщил, что на саммите «лидеры государств-членов согласуют пакет из трёх элементов, чтобы приблизить Украину к НАТО».

«Во-первых, мы согласуем многолетнюю программу помощи, чтобы обеспечить полную оперативную совместимость между вооружёнными силами Украины и НАТО. Во-вторых, мы укрепим наши политические связи путём создания Совета НАТО — Украина», — заявил Столтенберг.

В-третьих, добавил генеральный секретарь, «лидеры союзников подтвердят, что Украина станет членом НАТО», а также «обеспечат единство относительно того, как приблизить Украину к её цели (вступление в альянс. — RT)».

Также по теме Североатлантический интенсив: в Молдавии сообщили о троекратном увеличении числа совместных проектов с НАТО Количество совместных проектов Молдавии и НАТО за год выросло в три раза — с шести до 18, заявил глава миссии республики при альянсе,...

Кроме того, Столтенберг заявил журналистам, что во время встречи члены НАТО предпримут очередные шаги для сдерживания России.

«На встрече в верхах мы предпримем дальнейшие важные шаги по укреплению нашего потенциала сдерживания и обороны, приняв три новых региональных плана обороны для противодействия двум основным угрозам НАТО: России и терроризму», — отметил генсек.

Выступая перед журналистами, он напомнил, что в 2023 году рост расходов на военные нужды в европейских странах НАТО и Канаде составит 8,3%.

«Это самое большое увеличение за последние десятилетия. И девятый год подряд увеличиваются наши расходы на оборону. Таким образом, европейские союзники и Канада дополнительно инвестируют более $450 млрд с тех пор, как мы согласовали наше обязательство по оборонным инвестициям в 2014 году», — сказал Столтенберг.

Глава альянса также анонсировал участие в саммите лидеров Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи. По его словам, это объясняется тем, что безопасность альянса «носит не региональный, а глобальный характер».

По мнению аналитиков, опрошенных RT, из-за сложной ситуации в экономике увеличение помощи Украине и рост военных расходов несут для стран Запада серьёзные внутриполитические риски.

«Но нынешние руководители западных стран считают, что смогут удержать власть и не допустить избрания политиков, которые намерены проводить иной внешнеполитический курс. Кроме того, решать проблемы в экономике они будут за счёт всего остального мира», — завил в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Перспектива мрачного выбора»

Как отмечают аналитики, обещая Киеву новые пакеты помощи и форматы сотрудничества с НАТО, альянс всё же даёт понять, что Украина в обозримой перспективе не сможет вступить в блок.

Об этом, в частности, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью немецкой газете Die Welt.

«В 2008 году в Бухаресте НАТО приняло решения, в которых была сформулирована долгосрочная перспектива. Всем ясно, что в обозримом будущем этого (вступления Украины в НАТО. — RT) не произойдёт. В том числе и потому, что критерии НАТО включают в себя целый ряд условий, которые Украина в настоящее время выполнить не может», — сказал Шольц, добавив, что определение гарантий безопасности для Украины со стороны Запада также не является делом ближайшего будущего.

«Ясно и то, что затем нам необходимо будет обсудить, какие гарантии безопасности могут быть предоставлены в послевоенной ситуации. Но до того времени ещё далеко. Давайте сосредоточимся на том, что происходит сейчас», — отметил канцлер.

Олаф Шольц

AP

© Michele Tantussi

В начале июля в интервью телеканалу ARD Шольц вновь подтвердил свою позицию о том, что Киев в нынешней ситуации не сможет присоединиться к альянсу.

В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто в начале июня заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО не должен обсуждаться на саммите альянса в июле. По его словам, на этот счёт у стран альянса есть консенсус.

Аналогичное заявление сделала и премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Выступая в июне на проходившем в Сингапуре международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла», она признала, что Украина не сможет вступить в Североатлантический альянс в условиях продолжающегося военного конфликта.

Заявления Соединённых Штатов по этому поводу тоже не сулят Киеву скорого присоединения к альянсу. Так, во время брифинга 2 июня пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер фактически ушла от ответа на вопрос, поддерживает ли Вашингтон вступление Украины в Североатлантический блок. По её словам, США привержены политике открытых дверей НАТО, но решение о вступлении в альянс принимается всеми его членами. При этом Жан-Пьер подчеркнула, что в данный момент США концентрируют своё внимание на оказании военной помощи Украине.

В свою очередь, глава альянса Йенс Столтенберг вновь повторил, что двери в НАТО для Киева остаются открытыми, но стать членом альянса Украина не сможет, пока не завершится конфликт на её территории.

Мнение о том, что Украине в данный момент в НАТО не место, разделяют и многие представители западного экспертного сообщества.

7 июля в журнале Foreign Affairs была опубликована статья директора по исследованиям в области обороны и внешней политики Института Катона Джастина Логана и доцента школы государственной политики при Университете Мэриленда Джошуа Шифринсона. Оба эксперта считают, что «Украину не следует принимать в НАТО, и президент Байден должен ясно дать это понять».

«Для США в плане безопасности преимущества от вступления Украины в альянс меркнут в сравнении с рисками, которые оно влечёт за собой. Принятие Украины в НАТО означало бы перспективу мрачного выбора: война с Россией и вытекающие из этого разрушительные последствия либо же отступление и обесценивание гарантий безопасности НАТО на уровне всего альянса», — подчёркивают авторы публикации.

Схожая точка зрения содержится и в материале главного редактора издания The Nation Катрины Ванден Хювел и экс-советника Госдепа США Джеймса Кардена, опубликованном в британской газете The Guardian. Авторы статьи отмечают, что территориальный спор на Украине тянется ещё с 2014 года, и отсутствие перспектив его скорейшего урегулирования говорит о том, что оснований для поспешного присоединения Украины к НАТО сейчас не существует.

Между тем Украина ранее настаивала, что на саммите в Вильнюсе должен быть запущен процесс присоединения Киева к альянсу. В частности, заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква в конце июня даже угрожал, что в случае неисполнения этого требования украинский лидер может не поехать на предстоящий саммит.

По словам самого Зеленского, Киев всё-таки надеется, что на предстоящем саммите получит приглашение в НАТО.

«Несмотря ни на что, мы всё ещё работаем. Нет никакого окончательного результата, который может быть в Вильнюсе», — заявил Зеленский 7 июля на совместной пресс-конференции в Братиславе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

«С учётом возможной реакции Москвы»

По мнению аналитиков, НАТО накануне саммита в Вильнюсе пытается демонстрировать активную поддержку Украины, чтобы компенсировать негативный эффект от своих заявлений о невозможности принять Киев в альянс.

«Это попытка оправдаться. Обещая принять новые программы и механизмы сотрудничества вроде Совета НАТО — Украина, говоря о всевозможных гарантиях безопасности со стороны отдельных стран — членов блока, руководство альянса фактически пытается сгладить углы», — заявил в разговоре с RT эксперт РИСИ Сергей Ермаков.

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский в Киеве

AP

© Ukrainian Presidential Press Office

При этом аналитики считают, что нежелание принимать Украину в НАТО продиктовано здравым расчётом.

«Вступление Киева в альянс может привести к прямому столкновению ядерных держав — в этом заключается главный риск. Кроме того, и без вступления Киева в блок натовские войска, вооружения и деньги уже присутствуют на Украине», — говорит Владимир Брутер.

В свою очередь, Сергей Ермаков отмечает, что в условиях невозможности принять Украину в НАТО альянс будет искать для Киева некое компромиссное решение.

«Они будут вырабатывать компромиссное решение. В этот подход укладываются и заявления о том, что НАТО и члены альянса будут и дальше оказывать Киеву всестороннюю поддержку, и обещания расширять помощь и военно-стратегическое сотрудничество. Но при этом, несмотря на всю риторику Запада, конкретные решения по Украине НАТО так или иначе будет принимать с учётом возможной реакции Москвы на такой шаг», — заключил эксперт.