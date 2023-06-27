«В рамках политики сдерживания России»: Германия готова разместить в Литве четыре тысячи военных

Берлин готов на долговременной основе разместить в Литве бригаду бундесвера, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он отметил, что для этого в республике должна быть создана необходимая инфраструктура. В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс в скором времени развернёт в Прибалтике систему ПВО, которая заменит натовскую миссию по патрулированию этого воздушного пространства. По словам экспертов, усиление военного присутствия НАТО в Прибалтике нацелено на сдерживание России.

Германия готова на долговременной основе разместить на территории Литвы «мощную» бригаду бундесвера, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Германия готова разместить в Литве мощную бригаду на долговременной основе. При условии (и об этом уже было сказано) наличия необходимой инфраструктуры, то есть казарм, возможностей для проведения учений и уже упомянутых складов», — сказал министр на пресс-конференции в Вильнюсе, куда он прибыл для наблюдения за учениями НАТО Griffin Storm 2023.

При этом конкретной даты для переброски войск он не назвал. Писториус также подчеркнул важность согласования этого мероприятия с региональными планами НАТО.

Президент Литвы Гитанас Науседа заверил Писториуса, что Вильнюс приложит все усилия, чтобы выполнить свою часть обязательств как можно скорее. По его словам, процедуры принятия решений будут упрощены, чтобы завершить строительство необходимой инфраструктуры уже к 2026 году.

«Но я, конечно же, не буду злиться, если Министерство обороны управится уже к 2025-му», — добавил Науседа.

Борис Писториус

AP

Как уточняет портал T-Online.de, численность переброшенных в Литву немецких солдат может составить 4 тыс. человек. Стоит отметить, что на территории Литвы уже находятся около 800 солдат бундесвера. Они дислоцированы в республике с 2017 года.

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Руководство Литвы не только приветствует усиление присутствия НАТО на своей территории, но и требует его дальнейшего наращивания. Об этом, в частности, заявил литовский президент в ходе пресс-конференции с Писториусом.

«Это линия фронта для НАТО, где нет места даже самым маленьким брешам в системе безопасности», — приводит слова Науседы газета Das Erste.

С аналогичными призывами выступают и другие члены руководства прибалтийской республики. Так, 23 июня во время встречи с делегацией сената США министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс заинтересован в постоянном присутствии на территории страны американских военных подразделений, которые сейчас там находятся на ротационной основе.

Батальон армии США численностью около 500 военнослужащих был размещён в Литве в 2019 году. В 2022-м Вашингтон пообещал прислать в страну ещё 400 военных. Подразделения Пентагона в Литве оснащаются, в частности, танками M1A2 Abrams, боевыми машинами пехоты Bradley и бронетранспортёрами M1068A3.

Новая ротационная модель

Помимо Писториуса наблюдать за учениями в Литву прибыл и генсек НАТО Йенс Столтенберг. На пресс-конференции в Вильнюсе он сообщил, что страны альянса намерены утвердить на предстоящем саммите блока переход в Прибалтике от миссий воздушного патрулирования к системе противовоздушной обороны на ротационной основе.

«Мы также согласовали новую ротационную модель противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы сделать возможным оперативный переход от патрулирования воздушного пространства к его (непосредственной. — RT) защите», — приводит его слова пресс-служба альянса.

Йенс Столтенберг

AP

Напомним, после присоединения Литвы к НАТО в 2004 году альянс развернул на территории этой страны миссию по патрулированию воздушного пространства. В качестве пункта базирования был выбран аэродром Шяуляй, на котором в прошлом дислоцировалась советская военная авиация.

В 2014 году аналогичное подразделение было развёрнуто также на эстонском аэродроме Эмари. Миссия НАТО предполагает мониторинг воздушного пространства и задействование боевых самолётов альянса для перехвата нарушителей границ страны.

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Состав миссии формируется за счёт подразделений и военной техники членов НАТО. Так, в марте этого года к патрулированию приступили истребители ФРГ и Великобритании.

О переходе в Прибалтике от патрулирования к модели противовоздушной обороны ранее сообщал литовский министр обороны Арвидас Анушаускас. По его словам, новый формат предполагает размещение в республике на ротационной основе, помимо авиации, также наземных средств ПВО.

«Система ПВО, которую намерен развернуть альянс, должна быть эшелонированной. Это означает, что она будет включать не только истребители, но и наземные системы ПВО. Не исключено также появление в Прибалтике систем противоракетной обороны», — отметил в беседе с RT эксперт РИСИ Сергей Ермаков.

Как напоминают аналитики, Эстония и Латвия тоже планируют в ближайшем будущем укрепить собственную противовоздушную оборону. Для этих целей Таллин и Рига намерены создать объединённую группировку ПВО под названием «Ливонский щит». Оснащаться эти подразделения будут немецкими ЗРК IRIS-T SLM, сообщает агентство AP.

По данным портала Delfi, закупкой техники в Германии будет заниматься Эстония. Предполагается, что комплексы ПВО заступят на боевое дежурство в 2025 году.

«Готовятся к конфронтации»

На пресс-конференции в Вильнюсе Столтенберг заявил, что под командованием НАТО находятся десятки тысяч военнослужащих, которые сосредоточены главным образом на восточном фланге альянса. Эти силы подкреплены значительными военно-воздушной и военно-морской составляющими, добавил генсек.

Он отметил, что НАТО сейчас демонстрирует возможность при необходимости быстро нарастить свои силы.

Стоит отметить, что постепенное усиление присутствия НАТО в Прибалтике началось задолго до СВО. Так, ещё в 2016-м члены альянса договорились о размещении в прибалтийских странах и Польше четырёх многонациональных комбинированных батальонов.

В апреле прошлого года Столтенберг анонсировал дальнейшее наращивание сил НАТО на границах с РФ. Он заявил, что альянс находится в разгаре фундаментальной трансформации, в рамках которой силы блока на Востоке будут укреплены, чтобы иметь возможность отразить вторжение в такие страны, как Эстония и Латвия.

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В Москве подобное наращивание сил НАТО считают неприемлемым. В частности, глава МИД Сергей Лавров летом 2022-го назвал действия альянса курсом на освоение территорий бывшего СССР.

«Анонсированное увеличение вооружённых сил на восточном фланге НАТО до 300 тыс. военнослужащих планировалось независимо от того, что будет записано в документах, которые примут в Мадриде. Это было объявлено достаточно давно и является продолжением той самой неприемлемой, нарушающей все прежние договорённости и обещания линии НАТО на освоение территории бывшего Советского Союза, на приближение военной инфраструктуры альянса вплотную к российским границам», — заявил глава дипведомства.

Он констатировал, что такой курс НАТО проводит давно и Москва с начала 2000-х годов пыталась его остановить и договориться об общеприемлемых формах и методах обеспечения европейской безопасности, однако в альянсе не захотели идти на диалог.

По словам аналитиков, подобные действия военного блока нацелены на сдерживание России.

«НАТО и Запад готовятся к конфронтации с Москвой, к обострению, которое может оказаться продолжительным», — сказал в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Специалисты констатируют, что НАТО уже в открытую перешло к наращиванию военного потенциала на границах с РФ.

«Альянс и не скрывает, что занимается наращиванием своих военных мощностей на Востоке. Концепция построения вооружённых сил НАТО подразумевает продвижение войск вплотную к границам РФ. Подобные процессы происходят не только в Прибалтике, но и в Польше», — заявил Сергей Ермаков.

Владимир Брутер полагает, что Запад продолжит проводить такую политику. Повлиять на нынешний курс альянса, полагает эксперт, могут только экономические трудности, с которыми столкнутся страны альянса.

«Безусловно, НАТО сегодня усиливается на восточном фланге. Альянс давно это делает. Пока Запад не столкнётся с проблемами в области финансирования военных предприятий, НАТО будет продолжать наращивание своих сил», — заключил аналитик.