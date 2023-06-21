«За последние 20 лет мы расслабились»: в Лондоне заявили о риске для Британии утратить влияние в НАТО

Британия может утратить существующее влияние в НАТО, если не будет инвестировать в армию и развивать свою промышленную базу, заявил заместитель главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Тим Рэдфорд. Он также выразил обеспокоенность в связи с последовательным сокращением численности британской армии. Ранее о проблемах с привлечением личного состава во флот говорил глава ВМС Великобритании Бен Ки, а один из его предшественников, адмирал Алан Вест, назвал флот Соединённого Королевства «до жалости слабым». По словам аналитиков, на фоне антироссийской риторики британским военным будет несложно добиться увеличения оборонного бюджета, хотя радикально нарастить его Лондону помешают проблемы в экономике.

Великобритания может потерять влияние в Североатлантическом альянсе, если не будет инвестировать в армию, заявил заместитель Верховного главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе британский генерал Тим Рэдфорд.

«Для нас существует риск не удержать (своё влияние в НАТО. — RT). Было бы неправильно сказать, что мы живём за счёт прошлого, но нам нужно быть очень осторожными, чтобы не слишком сдать свои позиции... У нас удачное положение. Мы оказываем влияние на всё НАТО. Но я беспокоюсь, что если мы не будем вкладывать средства, наращивать свою промышленную базу и выступать в роли лидера, как и должны, то мы можем утратить эту позицию», — сказал он в интервью газете The Daily Telegraph.

Генерал добавил, что промышленная база «в масштабах всего НАТО, всех союзников и стран-партнёров» находится «не в том состоянии, в котором должна быть».

«Нам необходимо развивать промышленную базу, чтобы быть лучше подготовленными, — заявил военный. — Есть множество сфер, где нам нужно расти и где, честно говоря, за последние 20 лет мы расслабились, потому что все были в Ираке и Афганистане».

Министерство обороны Великобритании

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© John Keeble

Рэдфорд также выразил обеспокоенность в связи с последовательным сокращением численности британской армии, которая составляет сейчас 76 тыс. человек, что на 21 тыс. меньше, чем десятилетием ранее. Как отмечает The Daily Telegraph, в соответствии с ранее утверждёнными планами, в дальнейшем планируется её сокращение до 73 тыс.

«Я считаю, что британская армия слишком мала. Нам нужно расти... Эффективность оборудования определяется эффективностью людей, которые его эксплуатируют и им распоряжаются. А мы лишились той части личного состава, в которой нуждаемся», — заявил Рэдфорд.

The Daily Telegraph также опубликовала аналогичное мнение бывшего начальника штаба обороны Вооружённых сил Великобритании Ника Хоутона. «У нас нет должным образом функционирующего резерва. Я считаю, что это национальный позор, но, по всей видимости, эту проблему решать не хотят», — сказал он.

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, сокращение личного состава ВС Великобритании связано главным образом с нежеланием граждан страны посвящать свою жизнь военной службе.

«Желающих служить становится всё меньше и меньше — никто не хочет идти в армию и подписывать контракт. Поэтому официально было заявлено, что армия Великобритании будет сокращаться. Это связано с объективной реальностью», — сказал аналитик в разговоре с RT.

«До жалости мало кораблей»

Стоит отметить, что в последние дни подобные алармистские высказывания о состоянии Вооружённых сил Британии делали и другие бывшие и действующие военные Соединённого Королевства.

Так, глава британских ВМС адмирал Бен Ки признал, что его ведомство испытывает трудности с набором персонала для подводного флота. Он связал эту проблему с сокращением числа военно-морских династий и нежеланием потенциальных новобранцев надолго терять контакты с родными, как того требует служба на атомных подлодках, сообщает Sky News.

Ки отметил, что ВМС страны сейчас инвестируют в информационные группы, которые должны объяснить потенциальным новобранцам, как выглядит жизнь на подводной лодке. По словам адмирала, его служба активно ищет пополнение, поскольку начинает восстанавливать личный состав после десятилетий сокращений, вызванных оптимизацией затрат.

«Мы фактически ведём войну за таланты в нашей стране — в этом нет большого секрета», — заявил он.

Бен Ки

AFP

© Jonathan Brady / POOL

Как отмечает Sky News, комментарии Ки о наборе экипажей субмарин прозвучали на фоне планов королевских ВМС расширить свой флот АПЛ, а также запуска стратегического партнёрства с Австралией и США, которое также потребует большего количества подводников.

В свою очередь, один из предшественников Ки, бывший глава ВМС Великобритании адмирал Алан Вест, назвал британский флот «до жалости слабым», пишет газета Daily Mail. По мнению адмирала, из-за сокращающихся бюджетов, кадровых проблем и отсутствия чёткого планирования ВМС Соединённого Королевства не в состоянии выполнять все свои задачи.

«У нас до жалости мало кораблей, — заявил Вест. — У нас не хватает кораблей ни в наших территориальных водах, ни в исключительной экономической зоне, ни для обеспечения совместно с нашими союзниками безопасности морских торговых путей — а это для нашей страны имеет огромное значение».

Он пояснил, что для Лондона такая ситуация особенно опасна, поскольку Британия является морской державой.

«Опасность в том, что мы забыли, что являемся морской державой, которая зависит от моря: больше 90% нашего импорта и экспорта идёт морем, у нас есть огромная сеть кабелей, ведущих и на другой берег Атлантики, и в Европу. Нельзя забывать и о трубопроводах, которые доставляют газ в страну, — отметил адмирал. — Всё это ищут русские (что нам прекрасно известно) — и это должно быть для нас серьёзным поводом беспокоиться».

Вест считает, что у ВМС Великобритании «слишком долго не хватало денег». Он также выразил опасение, что в новой Белой книге по вопросам обороны на решение всех проблем также выделят слишком мало средств.

Как напоминает Daily Mail, ранее Минобороны Великобритании опубликовало документы, из которых следует, что три из 12 фрегатов типа 23 британских ВМС вообще не выходили в море в 2022 году, а ещё один покидал порт базирования всего на 21 день. Кроме того, согласно тем же документам, из шести британских эсминцев типа 45 один весь год простоял на ремонте в доке, а ещё один выходил в море лишь на 18 дней. Кроме того, британский флот должен был в этом году получить новые фрегаты типа 26, однако их принятие на вооружение решено было отложить до конца 2028 года.

«Претензии на статус мировой державы»

Несмотря на жалобы британских военных на нехватку финансирования, статистика свидетельствует о ежегодном увеличении оборонного бюджета в стране с 2016 года.

По данным Всемирного банка и Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), если в 2015 году военные расходы Лондона составляли £39,27 млрд, то в 2021-м они достигли показателя £49,7 млрд. К 2025 году бюджет планируется увеличить до £51,7 млрд.

По размеру военного бюджета среди стран НАТО Великобритания занимает второе место после США. Среди европейских государств Британия по этому показателю является лидером.

Осенью прошлого года глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в интервью газете The Telegraph сообщил о планах правительства премьер-министра Лиз Трасс, впоследствии ушедшей в отставку, увеличить оборонный бюджет до £100 млрд к концу 2030 года.

Британский авианосец HMS Queen Elizabeth

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© Finnbarr Webster

Как заявил в комментарии RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин, Великобритания боится утратить свои лидирующие позиции в НАТО из-за появившегося ещё в прошлом веке тренда на потерю влияния.

«Мы помним, что Британия вышла из ЕС. До этого она перестала быть метрополией. Тем не менее, несмотря на значительную потерю силы, сокращение армии, свой авторитет, равно как и амбиции, Лондон не утратил. Великобритания занимает видную роль в НАТО. На данный момент в альянсе нет того, кто может подвинуть Великобританию. Одним из претендентов, конечно, можно назвать Польшу, увеличивающую размер своих вооружённых сил и размещающую на территории страны новые базы альянса. Однако у Варшавы, в отличие от Лондона, нет ядерного оружия», — пояснил аналитик.

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В свою очередь, Юрий Кнутов полагает, что стремление Лондона укрепить вооружённые силы связано с претензиями Британии на роль мировой державы.

«После выхода из ЕС британские претензии на статус мировой державы возросли. Более того, Лондон считает себя лидером Содружества наций. В этих условиях военное руководство Великобритании смотрит на свои вооружённые силы как на дубинку, с помощью которой можно будет оказывать давление на другие страны. Амбиции у них очень серьёзные, но возможностей для их реализации мало — не хватает численности личного состава, современных кораблей и других вооружений», — сказал аналитик.

На фоне нынешней антироссийской истерии на Западе британским военным будет несложно добиться увеличения бюджета Минобороны, считает Кнутов.

«Так что вполне вероятно, что бюджет будет наращиваться. В качестве обоснования такой меры будет названа среди прочего модернизация ядерной триады и атомных субмарин. В итоге под русофобский аккомпанемент Лондон раскрутит очередной виток гонки вооружений», — пояснил аналитик.

Несколько иной точки зрения придерживается профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров. Он обратил внимание на то, что экономика Великобритании переживает трудные времена. В частности, в последние три месяца 2022 года в стране наблюдалась стагнация. Помимо этого, в Британии фиксируется высокая инфляция, а по итогам III квартала 2022-го королевство и вовсе оказалось на грани рецессии.

В беседе с RT Винокуров предположил, что в подобных условиях Лондон вряд ли пойдёт на серьёзное наращивание оборонных мощностей, несмотря на призывы военных.

«Во всех процессах первая роль отводится экономике. В данном случае экономика Великобритании находится далеко не в том состоянии, чтобы увеличивать вооружённые силы и военный бюджет», — заключил аналитик.