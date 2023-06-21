Британский генерал Рэдфорд: Лондон лишится позиции в НАТО при дальнейшем уменьшении армии

Заместитель верховного главнокомандующего объединёнными силами Североатлантического альянса в Европе генерал Тим Рэдфорд из Великобритании выразил мнение, что Британия может потерять влиятельную позицию в НАТО, если не откажется от сокращения численности своих ВС.

Об этом пишет Telegraph.

По его словам, армия Великобритании мала.

«У нас есть влиятельная позиция в НАТО. Я беспокоюсь, что если мы не будем инвестировать, не создадим нашу производственную базу и не будем лидировать должным образом, мы можем потерять эту позицию», — отметил Рэдфорд.

А материале говорится, что на данный момент армия Великобритании насчитывает 76 тысяч человек, что на 21 тысячу меньше, чем десять лет назад.

17 июня газета The Times сообщила, что в Вооружённых силах Великобритании рассматривают возможность отказаться от таких званий, как стрелок и гвардеец, и заменить их на гендерно нейтральные термины из-за их «чрезмерной мужественности».