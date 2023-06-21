«Было указание о беспощадном ограблении страны»: ФСБ опубликовала показания нацистского генерал-фельдмаршала Шёрнера
- Фердинанд Шёрнер / Показания Фердинанда Шёрнера советскому следствию
- © ЦОС ФСБ РФ
ФСБ РФ обнародовала показания, которые дал в 1945 году советским спецслужбам последний главнокомандующий Сухопутными войсками Третьего рейха генерал-фельдмаршал Фердинанд Шёрнер. По словам экспертов, эти документы служат доказательством преступных действий немецких военных и тесной связи между вермахтом и нацистской партией.
«Стремлением национал-социализма является война»
Фердинанд Шёрнер был участником Первой мировой войны, после завершения которой не захотел демобилизоваться и остался служить в армии. В 1920-е годы Шёрнер примкнул к нацистам. После прихода Гитлера к власти в Германии он получил должность в Генштабе, а затем возглавил горнострелковый полк. Шёрнер участвовал в аншлюсе Австрии, а затем — в захвате Польши, Бельгии, Франции и Греции.
С 1941 года Шёрнер действовал на Советско-германском фронте — в северных районах СССР, на Украине, в Крыму, Прибалтике, Польше и Чехословакии. За годы Великой Отечественной войны он прошёл путь от командира дивизии до командующего группой армий «Центр». Шёрнер отличался чрезвычайной жестокостью, в том числе по отношению к собственным солдатам, которых приказывал расстреливать за оставление позиций. В 1945 году Шёрнеру было присвоено звание генерал-фельдмаршала.
- © ЦОС ФСБ РФ
С 30 апреля 1945 года Шёрнер считался главнокомандующим Сухопутными войсками Германии. В мае 1945-го он сдался в плен американским войскам, но был передан советскому командованию. По решению Военного трибунала войск МВД Московского военного округа Фердинанд Шёрнер за военные преступления был приговорён к 25 годам исправительно-трудовых лагерей. В дальнейшем приговор был сокращён до 12,5 года. В 1955 году Шёрнера передали германским властям. В ФРГ он был приговорён к 4,5 года лишения свободы за расстрелы немецких солдат.
В 1945 году, находясь под следствием в СССР, Шёрнер дал советским спецслужбам ценные показания о подготовке Германии к войне, о преступлениях вермахта и о связях между нацистской партией и военной организацией Третьего рейха.
- Показания Фердинанда Шёрнера советскому следствию
- © ЦОС ФСБ РФ
«Национал-социализм с момента своего возникновения благодаря своей программе и своим видным руководителям, являвшимися сплошь солдатами Первой мировой войны, стал движением за войну, партией войны… Если анализировать мою тогдашнюю точку зрения, то меня менее интересовала общая национал-социалистическая программа, чем чисто солдатские и боевые идеи», — утверждал Шёрнер в своих показаниях.
Свою позицию он объяснял «невозможным» экономическим положением, в котором оказалась Германия по условиям Версальского договора.
«Но мы себе сказали, что наш час тоже придёт. И растущий национал-социализм был знаменосцем этой надежды. И все беседы с товарищами, которые слышали выступления Гитлера или каким-либо образом принимали участие в допризывной военной подготовке, в частности встречи с Ремом, Шобертом, Дитлем и др. не оставляли никакого сомнения, что стремлением национал-социализма является война. Когда партия создавала свои организации, так же мало оставалось сомнений в том, что при этом национал-социалистское руководство преследует конечную цель подготовку к войне», — отметил Шёрнер в своих показаниях.
- Показания Фердинанда Шёрнера советскому следствию
- © ЦОС ФСБ РФ
Среди таких организаций он назвал, в частности, гитлерюгенд, задачей которого «менее всего являлось воспитание и образование немецкой молодёжи, её основная задача была милитаризация молодёжи».
Кроме того, к организациям, предназначенным для подготовки Германии к войне, Шёрнер отнёс союз немецких девушек, национал-социалистический военный союз, национал-социалистический автокорпус. По его словам, партийный съезд НСДАП 1937 года, в котором он лично принимал участие, «был не чем иным, как генеральной репетицией по мобилизации всех средств связи и транспорта по размещению и снабжению».
- Показания Фердинанда Шёрнера советскому следствию
- © ЦОС ФСБ РФ
«Известно также об одновременной подготовке к войне в индустриальной и хозяйственной областях. Влияние пропаганды на народ служило психологической подготовкой к войне. Пропаганда против евреев была направлена на это же», — подчеркнул Шёрнер.
«Фашизм — это война»
Положение, сложившееся в 1930-е годы на международной арене, Шёрнер считал благоприятным для агрессивной политики, которую проводили нацисты.
«Моменты внешней политики я могу охарактеризовать одной фразой: внешнеполитическое положение было исключительно благоприятно для развития и проведения в жизнь целей национал-социализма, потому, что великие державы действовали в то время порознь… Девиз «фашизм не является продуктом экспорта» подходит также и для национал-социализма, но он не ограничивает понятия «фашизм — это война»», — заявил в своих показаниях бывший главнокомандующий сухопутными войсками Германии.
- Показания Шёрнера на немецком, 15 декабря 1945 года
- © ЦОС ФСБ РФ
По словам Шёрнера, руководители рейха преследовали исключительно империалистические цели и не создавали предпосылок для восстановления в покорённых ими странах реальной государственности — даже во главе с сочувствующими нацизму лицами. Прогерманские организации гитлеровцы использовали изначально для того, чтобы создать в этих государствах внутреннюю напряжённость перед нападением.
Шёрнер утверждал, что нехватку необходимых для войны денежных средств нацистское руководство компенсировало абсолютной внутренней диктатурой и разбойничьими методами ведения войны — ограблением уже оккупированных стран.
«ОКХ (верховное командование сухопутных войск, — RT) преследовало, поэтому чисто практические цели, чтобы обеспечить наше военно-экономическое положение (Украина, Кавказ) и вступало тем самым в возрастающей мере в противоречии с политикой престижа фюрера (Москва, Сталинград)», — признался Шёрнер.
Союз Германии с Японией и Италией он объяснял не идеологическим родством или политическими целям, а общим желанием объявить войну всему миру.
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- РИА Новости
Договор 1939 года с Советским Союзом, по словам Шёрнера, был лишь временным «тактическим мероприятием». Соответствующие высказывания он слышал лично от рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, ссылавшегося в свою очередь на позицию Гитлера.
«Идейную борьбу против большевизма в её действии и в связи с преследуемыми экономическими целями можно было рассматривать как пропаганду войны. Эта пропаганда направлялась правительством и обосновывалась идеологическими, политическими причинами. Других мыслей в этом отношении официально не существовало», — признавал Шёрнер.
После нападения на Советский Союз нацисты приступили к беспощадному ограблению оккупированных ими территорий, в частности — УССР.
- Показания Фердинанда Шёрнера советскому следствию
- © ЦОС ФСБ РФ
«Было дано указание о беспощадном ограблении страны, причем на мирное население не должно было обращаться никакого внимания, а все запасы страны должны были быть учтены и вывезены в Германию. При этом имелись в виду как продукты сельского хозяйства, так и полезные ископаемые и промышленная продукция», — отметил в своих показаниях Шёрнер.
«Был лично предан Гитлеру»
Как отмечают историки, показания Шёрнера — ценный источник информации о причинах и ходе Второй мировой войны.
«Шёрнер — один из немногих генералов, в которых Гитлер верил до конца. Шёрнер в свою очередь был лично предан Гитлеру. Его показания представляют большой интерес для науки», — заявил в интервью RT аспирант ИВИ РАН Максим Синицын.
По его словам, показания Шёрнера позволяют опровергнуть миф о «чистом вермахте», созданный в послевоенное время с целью оправдания сотрудничества США и Великобритании с бывшими гитлеровскими военными.
«Вермахт изначально впитал национал-социалистическую идеологию. Каких-то отличающихся от гитлеровских чаяний и настроений в его рядах изначально не было», — подчеркнул Синицын.
Как рассказал в беседе с RT старший научный сотрудник ИВИ РАН Дмитрий Суржик, показания Шёрнера позволяют нам лучше понять внутренние мотивы немецких военных, ставших инструментом развязывания нацистами глобальной войны.
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- РИА Новости
«Мы видим на примере Шёрнера психологию немецких офицеров, для которых Первая мировая война завершилась унижением. Из унижения, которое Лондон и Париж нанесли немцам умышленно, вырос тот реваншизм, который в дальнейшем оседлал Гитлер», — заявил Суржик.
По его словам, Шёрнер был одним из офицеров, поддерживающих войну и толкавших Германию к ней. Он проникся духом нацизма и не видел ничего зазорного в совершении военных преступлений.
«Шёрнер был мотором войны. Он приложил немало сил для развития вермахта, служившего главным инструментом нацистской внешней политики. Он выполнял гитлеровские указания по применению тактики выжженной земли, и никогда не выступал против использования вермахта в карательных операциях», — подытожил Суржик.
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