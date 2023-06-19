Североатлантический интенсив: в Молдавии сообщили о троекратном увеличении числа совместных проектов с НАТО

Количество совместных проектов Молдавии и НАТО за год выросло в три раза — с шести до 18, заявил глава миссии республики при альянсе, посол страны в Бельгии Виорел Чиботару. По его словам, в частности военный блок оказывает Молдавии содействие в организации вооружённых сил и подготовке правоохранительных органов. Ранее президент страны Майя Санду неоднократно поднимала вопрос о возможном отказе Молдавии от нейтрального статуса для вступления в НАТО. При этом, согласно опросам, больше половины населения страны выступают против такого шага. Аналитики считают, что Североатлантический альянс стремится включить Молдавию в орбиту своего влияния.

Количество совместных проектов Молдавии и Североатлантического альянса в рамках программы укрепления обороноспособности республики за год выросло втрое, заявил глава миссии Молдавии при НАТО, посол страны в Бельгии Виорел Чиботару в интервью Radio Moldova.

По его словам, военно-политический блок предложил Кишинёву сформулировать, в каких областях Молдавии требуется помощь. В ответ власти республики попросили оказать стране поддержку в сфере организации вооружённых сил и в подготовке правоохранительных структур, в частности карабинеров.

«После изучения этого списка было принято политическое решение, которое было сформулировано НАТО, — индивидуальная поддержка, то есть расширенная поддержка для Республики Молдова. В мае 2022 года было шесть проектов на бумаге, три реальных проекта, сейчас у нас 18 проектов», — приводит слова Чиботару телеканал Moldova 1.

Ранее, 15 июня, Чиботару заявил, что Молдавия может присоединиться к Консолидированной программе НАТО. По его мнению, такой шаг позволит Кишинёву укрепить безопасность и экономику, а также привлечь инвестиции.

«Мы, по сути, сейчас вышли на уровень стран, которые институционализированы в этом консолидированном инструменте партнёрства. Если Республика Молдова хочет стать частью этого избранного клуба партнёров, я надеюсь, что НАТО рассмотрит вопрос с максимальной открытостью, как это было до сегодняшнего дня», — цитирует дипломата портал Noi.md.

Он добавил, что эта тема будет включена в повестку саммита Североатлантического альянса, который пройдёт в Вильнюсе 11—12 июля.

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, НАТО рассчитывает втянуть Молдавию в орбиту своего влияния.

«НАТО интересуется Молдавией, так как эта страна традиционно ориентировалась в своём развитии на Россию, была в составе СССР. Кроме того, для альянса важно, что республика примыкает к Приднестровью и Украине», — сказал аналитик в беседе с RT.

«Разругаться с Россией»

Напомним, Молдавия официально начала взаимодействовать с НАТО в 1992 году, когда Кишинёв присоединился к Совету североатлантического сотрудничества (впоследствии этот орган был трансформирован в Совет евро-атлантического партнёрства). В 1994-м республика присоединилась к натовской программе «Партнёрство ради мира», а в 2006 году получила первый двухлетний индивидуальный план партнёрства, который предусматривает в том числе союзнические взаимоотношения. Помимо Молдавии, индивидуальный план в разное время также получили Украина, Грузия, Азербайджан, Армения, Казахстан и ряд балканских государств.

С приходом к власти в республике президента Майи Санду контакты между альянсом и Кишинёвом интенсифицировались. Так, в 2022 году НАТО объявило об увеличении поддержки своих партнёров, в том числе Молдавии, чтобы «помочь им укрепить свой потенциал». Такой шаг был формально мотивирован началом спецоперации на Украине. В том же году на саммите в Мадриде члены НАТО согласовали пакет специальных мер по поддержке Молдавии.

О том, что уровень сотрудничества Кишинёва и военного блока в последние месяцы был повышен, в начале июня 2023-го заявил и заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ.

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ

AFP

© Daniel MIHAILESCU

Стоит отметить, что в Конституции Молдавии прописан нейтральный статус республики. Кроме того, согласно опросам, большинство населения страны выступает против присоединения к НАТО. В марте этого года портал Noi.md опубликовал результаты социологического исследования, которые показали, что 55,9% граждан страны проголосовали бы против вступления Молдавии в НАТО. За присоединение к военному альянсу выступили лишь 29,6% респондентов.

Несмотря на это, в информационном пространстве республики с подачи властей регулярно поднимается вопрос о необходимости отказа от внеблокового статуса. Так, 19 мая Санду в интервью Moldova 1 фактически признала, что власти страны начали информационную кампанию, нацеленную на изменение общественных настроений по этому вопросу.

«Страны, которые находятся под зонтиком НАТО, — им ничего не угрожает, там не идёт война. Мы начали объяснять гражданам (преимущества вступления в альянс. — RT), представлять аргументы, хотя и с опозданием. Финальное решение за ними. Главное — не допустить влияния пропаганды и дезинформации на эту дискуссию», — приводит её слова ТАСС.

В январе 2023 года Санду в интервью Politico также не исключила, что республика в рамках демократического процесса может отказаться от нейтрального статуса.

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Эти планы не разделяет молдавская оппозиция. В частности, в начале июня партия «Шор» сообщила о формировании инициативной группы для сбора подписей в поддержку консультативного референдума о внешнеполитическом курсе и статусе нейтралитета.

«Майя Санду предпочла разругаться с Россией и запросить военную технику у НАТО, не посоветовавшись с народом, не учитывая мнения граждан Республики Молдова. Важные решения должны принадлежать народу. Поэтому мы должны сделать всё возможное, чтобы этот республиканский консультативный референдум состоялся», — заявил лидер партии Илан Шор.

19 июня Конституционный суд Молдавии признал партию «Шор» «антиконституционной». Как отмечает Sputnik Молдова, это первый в истории страны запрет политического объединения после 1991 года, когда была расформирована Коммунистическая партия Молдавии. Комментируя решение суда, Майя Санду заявила, что власти примут ряд шагов для его соблюдения.

«Комплексная стратегия Запада»

Как отмечают аналитики, на пути Молдавии в НАТО стоит не только Конституция и мнение населения, но и неразрешённый территориальный конфликт. Приднестровская Молдавская республика более 30 лет назад объявила о своей независимости от Кишинёва, молдавские власти это решение не признают.

Самопровозглашённая ПМР нацелена на дружеские отношения с Россией и негативно относится к попыткам нынешнего молдавского руководства сблизиться с НАТО. Как заявил в конце мая глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, страны Запада реализуют стратегию, нацеленную на выдавливание из региона Москвы.

«Я убеждён, что на территории Молдавии, очевидно, реализуется комплексная стратегия Запада, которая нацелена на установление на этом региональном пространстве полного контроля НАТО и на окончательное выдавливание России», — сказал он в ходе выступления на VII Международной научно-практической конференции «Россия и мир: диалоги — 2023. Цели и ценности».

Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев

РИА Новости

© Артем Кулекин

По его мнению, в складывающейся в регионе ситуации необходимы «практические шаги по реализации положений новой Концепции внешней политики РФ, в том числе об оказании союзникам и партнёрам России поддержки в продвижении общих интересов, об обеспечении их безопасности и устойчивого развития, независимо от получения ими международного признания».

По словам старшего преподавателя кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергея Маргулиса, Молдавия не может вступить в НАТО без решения приднестровского вопроса.

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«Ни один молдавский политик не пойдёт на признание Приднестровья в качестве независимого государства ради вступления в НАТО. В то же время в Приднестровье полностью сформировалась политическая система, сформировалось население, которое никогда не жило в составе Молдавии и которое не хочет интегрироваться в её состав, особенно когда там у власти находится Санду. Как следствие, реальных вариантов вступления Кишинёва в НАТО на сегодняшний день просто не существует», — указал собеседник RT.

Аналитики напоминают, что на фоне сближения с НАТО молдавские власти также проводят курс на интеграцию в Евросоюз. В 2022 году республика наряду с Украиной получила статус кандидата в члены ЕС. А 24 апреля 2023 года Брюссель объявил об учреждении в Молдавии партнёрской миссии Евросоюза (EUPM Moldova). Её цель заключается в повышении устойчивости сектора безопасности страны в области кризисного управления и гибридных угроз.

По словам экспертов, важным символическим шагом стало также проведение в Молдавии в 2023 году саммита Европейского политического сообщества. Как отметила тогда Санду, это мероприятие впервые прошло в стране, которая не является членом Евросоюза.

Однако аналитики полагают, что, как и в случае с НАТО, у Кишинёва мало шансов вступить в ЕС в обозримой перспективе.