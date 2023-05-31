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В Молдавии начала работу миссия ЕС по борьбе с гибридными угрозами

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Евросоюз объявил о начале работы своей гражданской миссии по содействию безопасности в Молдавии. Миссия будет бороться с гибридными и информационными угрозами.
В Молдавии начала работу миссия ЕС по борьбе с гибридными угрозами
  • РИА Новости

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на церемонии в Кишинёве.

«Сегодня мы официально объявляем о начале работы гражданской миссии ЕС по безопасности Молдавии, которая дополнит ещё 12 аналогичных миссий, действующих в разных странах мира», — заявил Боррель, слова которого приводит ТАСС.

На начальном этапе численный состав миссии составит 15 человек, затем он будет доведён до 40 человек.

Сотрудники миссии будут собирать информацию для «предотвращения будущих кризисов» и будут «способствовать противодействию гибридным нападениям и информационным кампаниям, угрожающим безопасности Молдавии».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что власти Европейского союза значительно расширят численность миссии ЕС в Кишинёве, чтобы усилить реформы в Молдавии и создавать новые управленческие кадры в республике.

Замглавы российского МИД Михаил Галузин отмечал, что ЕС стремится настроить Молдавию на конфронтацию с Россией.

Антироссийская заряженность нового присутствия ЕС даже не скрывается, отметили в Москве.

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