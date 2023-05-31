Фон дер Ляйен: Евросоюз расширит численность миссии в Кишинёве для создания новых кадров

Власти Европейского союза значительно расширят численность миссии ЕС в Кишинёве, чтобы усилить реформы в Молдавии и создавать новые управленческие кадры в республике. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы хотим значительно увеличить количество сотрудников делегации ЕС в Молдавии, чтобы оказать поддержку в развитии и реализации реформ, а также помочь... укрепить административный потенциал», — сказала она, её слова приводит РИА Новости.

Кроме того, 31 мая в Молдавии приступает к работе гражданская партнёрская миссия по обороне и безопасности.

«Что касается безопасности — мы хотим усилить помощь для Молдавии, мы хотим увеличить помощь для борьбы с гибридными угрозами», — отметила глава ЕК.

Замглавы российского МИД Михаил Галузин ранее заявил, что ЕС стремится настроить Молдавию на конфронтацию с Россией.

Антироссийская заряженность нового присутствия ЕС даже не скрывается, отметили в Москве.