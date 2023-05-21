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Эстония и Латвия начали переговоры с немецким Diehl Defence о поставках систем ПВО

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Эстония и Латвия начали переговоры с немецкой компанией о закупке системы ПВО средней дальности IRIS-T SLM.
Эстония и Латвия начали переговоры с немецким Diehl Defence о поставках систем ПВО
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило эстонское Министерство обороны.

«Эстония и Латвия выбрали для своей ПВО средней дальности систему IRIS-T немецкого производства. С целью совместной закупки IRIS-T SLM страны приступают к переговорам с немецким предприятием в сфере оборонной промышленности Diehl Defence», — говорится в заявлении.

Как ранее заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, Россия усилит охрану рубежей на северо-западе страны из-за расширения НАТО.

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