Эстония и Латвия начали переговоры с немецким Diehl Defence о поставках систем ПВО

Эстония и Латвия начали переговоры с немецкой компанией о закупке системы ПВО средней дальности IRIS-T SLM.

Об этом сообщило эстонское Министерство обороны.

«Эстония и Латвия выбрали для своей ПВО средней дальности систему IRIS-T немецкого производства. С целью совместной закупки IRIS-T SLM страны приступают к переговорам с немецким предприятием в сфере оборонной промышленности Diehl Defence», — говорится в заявлении.

Как ранее заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, Россия усилит охрану рубежей на северо-западе страны из-за расширения НАТО.