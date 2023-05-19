Патрушев заявил, что Россия усилит охрану границы на северо-западе из-за расширения НАТО

Россия усилит охрану рубежей на северо-западе страны из-за расширения НАТО, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Об этом сообщает Интерфакс.

Патрушев отметил, что в связи с расширением НАТО «задачи по обеспечению надёжной защиты и охраны государственной границы в Северо-Западном федеральном округе должны быть неукоснительно исполнены».

Ранее в Финляндии началась серия из двух учений, в которых всего примут участие около 8 тыс. человек, в том числе из Соединённых Штатов, Великобритании, Швеции и Норвегии.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в связи с вступлением Финляндии в Североатлантический альянс назвал Балтийское море «озером НАТО».