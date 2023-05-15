В Финляндии началась серия из двух учений с участием около 8 тысяч человек 

В Финляндии началась серия из двух учений, в которых всего примут участие около 8 тыс. человек, в том числе из Соединённых Штатов, Великобритании, Швеции и Норвегии.

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на финское агентство новостей STT.

В частности, 15 мая начались учения Lightning Strike 23. Через две недели пройдут учения Northern Forest 23.

В них будут задействованы в том числе британские боевые машины пехоты Warrior, шведские БМП CV90, а также реактивные системы залпового огня MLRS американского производства.

Манёвры проходят на полигоне Роваярви в Лапландии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона готова принять меры различного характера в случае использования военными стран НАТО, в частности США, территории Финляндии.