Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Финляндии началась серия из двух учений с участием около 8 тысяч человек 

Короткая ссылка
В Финляндии началась серия из двух учений, в которых всего примут участие около 8 тыс. человек, в том числе из Соединённых Штатов, Великобритании, Швеции и Норвегии.
В Финляндии началась серия из двух учений с участием около 8 тысяч человек 
  • AP

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на финское агентство новостей STT.

В частности, 15 мая начались учения Lightning Strike 23. Через две недели пройдут учения Northern Forest 23. 

В них будут задействованы в том числе британские боевые машины пехоты Warrior, шведские БМП CV90, а также реактивные системы залпового огня MLRS американского производства.

Манёвры проходят на полигоне Роваярви в Лапландии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона готова принять меры различного характера в случае использования военными стран НАТО, в частности США, территории Финляндии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить