Захарова: Россия ответит в случае использования военными НАТО территории Финляндии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона готова принять меры различного характера в случае использования военными стран НАТО, в частности США, территории Финляндии.

Соответствующее заявление она сделала во время брифинга.

«Подтверждаем, что Россия будет вынуждена принимать ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз нашей национальной безопасности, возникающих в этой связи», — цитирует её ТАСС.

Таким образом дипломат прокомментировала планы заключить соглашение об использовании американскими военнослужащими территории Финляндии.

Ранее СМИ сообщали, что власти Финляндии разрабатывают соглашение, которое позволит США размещать войска на финской территории.