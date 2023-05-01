Helsingin Sanomat: Финляндия готовит соглашение с США по размещению военных баз

Короткая ссылка
Власти Финляндии разрабатывают соглашение, которое позволит США размещать войска на финской территории.
Helsingin Sanomat: Финляндия готовит соглашение с США по размещению военных баз
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

По данным издания, соглашение позволит вооружённым силам США использовать территорию Финляндии и её военные объекты.

4 апреля Финляндия официально вступила в Североатлантический альянс.

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Россия уже начала выработку ответных мер для купирования возможных угроз из-за вступления Финляндии в Североатлантический альянс.

Как сообщал командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Дёмин, войска ПВО России приступили к отработке вопросов по защите северо-западной границы на фоне расширения НАТО за счёт вступления в альянс Финляндии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить