Helsingin Sanomat: Финляндия готовит соглашение с США по размещению военных баз

Власти Финляндии разрабатывают соглашение, которое позволит США размещать войска на финской территории.

Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

По данным издания, соглашение позволит вооружённым силам США использовать территорию Финляндии и её военные объекты.

4 апреля Финляндия официально вступила в Североатлантический альянс.

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Россия уже начала выработку ответных мер для купирования возможных угроз из-за вступления Финляндии в Североатлантический альянс.

Как сообщал командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Дёмин, войска ПВО России приступили к отработке вопросов по защите северо-западной границы на фоне расширения НАТО за счёт вступления в альянс Финляндии.