Foreign Affairs: членам Североатлантического альянса не стоит принимать Украину в НАТО
- AP
- © Virginia Mayo
Статью написали аналитики Джастин Логан и Джошуа Шифринсон.
По их мнению, принятие Украины может привести к прямому столкновению НАТО с Россией и разрушительным последствиям.
Авторы пишут, что американскому президенту Джо Байдену нужно чётко заявить, что Украину не стоит приглашать в альянс.
Аналитики предполагают, что лидерам стран НАТО на саммите альянса в Вильнюсе и после него стоит принять решение «закрыть двери» для Украины.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может не получить приглашения в НАТО из-за того, что некоторые страны боятся Россию.
В Белом доме заявили, что Украине для вступления в НАТО необходимо провести реформы, а также соответствовать стандартам Североатлантического альянса.
Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предупреждал, что если всерьёз встанет вопрос о существовании самой России, то он будет решён не на Украине.