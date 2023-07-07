Foreign Affairs: членам Североатлантического альянса не стоит принимать Украину в НАТО

Авторы статьи для Foreign Affairs выразили мнение, что членам Североатлантического альянса не стоит принимать Украину в НАТО. По их мнению, цена расплаты за расширение альянса перевесит возможную пользу для него.

Статью написали аналитики Джастин Логан и Джошуа Шифринсон.

По их мнению, принятие Украины может привести к прямому столкновению НАТО с Россией и разрушительным последствиям.

Авторы пишут, что американскому президенту Джо Байдену нужно чётко заявить, что Украину не стоит приглашать в альянс.

Аналитики предполагают, что лидерам стран НАТО на саммите альянса в Вильнюсе и после него стоит принять решение «закрыть двери» для Украины.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может не получить приглашения в НАТО из-за того, что некоторые страны боятся Россию.

В Белом доме заявили, что Украине для вступления в НАТО необходимо провести реформы, а также соответствовать стандартам Североатлантического альянса.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предупреждал, что если всерьёз встанет вопрос о существовании самой России, то он будет решён не на Украине.