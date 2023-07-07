Зеленский: Украину могут не пригласить в НАТО из-за страха ряда стран перед Россией

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может не получить приглашения в НАТО из-за того, что некоторые страны боятся Россию.

Об этом, как информирует РИА Новости, он рассказал на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом.

По словам Зеленского, у Киева могут возникнуть трудности с получением объединённой поддержки со стороны стран НАТО.

«Кто-то оглядывается на Москву, кто-то боится Россию», — сказал украинский президент.

Кроме того, Зеленский утверждал, что предлагал США и Европе начать контрнаступление раньше.

Также глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью газете The Times заявил, что украинцы не будут удовлетворены итогами саммита НАТО.