Times: Буданов заявил, что украинцы не будут удовлетворены итогами саммита НАТО
«Мне довольно сложно высоко оценить саммит НАТО по очень простой причине: ожидания нашего общества не будут удовлетворены», — приводит РИА Новости его слова.
Буданов подчеркнул, что знает содержание речей участников саммита, так как якобы видел черновики выступлений.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Украине для вступления в НАТО необходимо провести реформы, а также соответствовать стандартам Североатлантического альянса.
16 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс приступил к созданию совета Украина — НАТО, в котором республика будет наравне с членами альянса.
Позднее стало известно, что первое заседание совета Украина — НАТО состоится 12 июля.