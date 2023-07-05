Times: Буданов заявил, что украинцы не будут удовлетворены итогами саммита НАТО

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью газете The Times заявил, что ожидания украинского общества от предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе не будут удовлетворены.

«Мне довольно сложно высоко оценить саммит НАТО по очень простой причине: ожидания нашего общества не будут удовлетворены», — приводит РИА Новости его слова.

Буданов подчеркнул, что знает содержание речей участников саммита, так как якобы видел черновики выступлений.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Украине для вступления в НАТО необходимо провести реформы, а также соответствовать стандартам Североатлантического альянса.

16 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс приступил к созданию совета Украина — НАТО, в котором республика будет наравне с членами альянса.

Позднее стало известно, что первое заседание совета Украина — НАТО состоится 12 июля.