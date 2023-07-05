Первое заседание совета Украина — НАТО состоится 12 июля
- AFP
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на документ официальной повестки дня саммита НАТО.
«12 июля с 13:00 до 15:00 — встреча совета Украина — НАТО на уровне глав государств и правительств», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в заседании также примет участие Швеция.
16 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс приступил к созданию совета Украина — НАТО, в котором республика будет наравне с членами альянса.