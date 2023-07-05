Первое заседание совета Украина — НАТО состоится 12 июля

Североатлантический альянс подтвердил решение создать совет Украина — НАТО, первое заседание которого состоится на саммите альянса 12 июля.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на документ официальной повестки дня саммита НАТО.

«12 июля с 13:00 до 15:00 — встреча совета Украина — НАТО на уровне глав государств и правительств», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в заседании также примет участие Швеция.

16 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс приступил к созданию совета Украина — НАТО, в котором республика будет наравне с членами альянса.