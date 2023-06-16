Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс приступил к созданию Совета Украина — НАТО

Североатлантический альянс приступил к созданию Совета Украина — НАТО, в котором республика будет наравне с членами альянса.

Об этом сообщил генсек организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны НАТО в Брюсселе.

«Мы также работаем над созданием нового Совета Украина — НАТО, где Украина будет как равная с союзниками по НАТО и будет консультироваться по вопросам общей обеспокоенности», — сказал он.

Столтенберг добавил, что первое заседание пройдёт с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Вильнюсе.

Генсек НАТО исключил вступление Украины в альянс в разгар конфликта.

При этом он отметил, что двери в альянс для Киева остаются открытыми.