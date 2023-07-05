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В Белом доме заявили, что Украине для вступления в НАТО необходимо провести реформы

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Украине для вступления в НАТО необходимо провести реформы, а также соответствовать стандартам Североатлантического альянса. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
В Белом доме заявили, что Украине для вступления в НАТО необходимо провести реформы
  • Gettyimages.ru

«И президент (США Джо Байден. — RT) говорил вновь и вновь: Украина должна будет провести реформы, чтобы соответствовать тем же самым стандартам, что и любые другие страны НАТО, прежде чем она сможет присоединиться к альянсу», — приводит ТАСС её слова.

16 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс приступил к созданию совета Украина — НАТО, в котором республика будет наравне с членами альянса.

Позднее стало известно, что первое заседание совета Украина — НАТО состоится 12 июля.

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