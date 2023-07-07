НАТО в Вильнюсе утвердит многолетний пакет поддержки Украины

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран НАТО 11-12 июля в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины.

«Будет принят пакет из трёх элементов, чтобы сблизить Украину с НАТО. Мы согласуем многолетний план помощи, чтобы гарантировать полное соответствие ВС Украины с НАТО. Мы также обновим политические связи, появится Совет НАТО — Украина, а также наши лидеры подтвердят, что Украина станет членом НАТО», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, союзники по-прежнему обсуждают формулировки итогового заявления саммита в Вильнюсе по стремлению Украины в альянс.

Ранее в Белом доме заявили, что Украине для вступления в НАТО необходимо провести реформы.