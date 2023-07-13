«Нет юридического механизма»: страны G7 заявили о заморозке активов РФ до «возмещения ущерба Украине»

Активы России в юрисдикциях стран G7 останутся замороженными до тех пор, пока «Россия не возместит ущерб, причинённый Украине». Об этом говорится в декларации G7 об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Украине. Также страны G7 заявили о необходимости создания международного механизма для возмещения ущерба Украине. Ранее страны Запада сообщали о намерении конфисковать активы РФ и передать их Киеву, однако до сих пор этого не сделали. Эксперты отмечают, что у стран G7 нет юридического механизма по присвоению российских средств, однако они могут закрыть к ним доступ на длительное время, как ранее делалось в отношении других стран.

Активы России в юрисдикциях стран «Большой семёрки» останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб, причинённый Украине. Об этом говорится в декларации G7 об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Украине.

«Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться заблокированными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине», — говорится в документе.

Также руководители стран G7 заявили, что признают «необходимость создания международного механизма по возмещению ущерба, потерь или урона» в пользу Украины, а также выразили «готовность изучить варианты для разработки соответствующих механизмов».

Заморозка без конфискации

Напомним, после начала специальной военной операции на Украине страны ЕС, США и Великобритания и их союзники усилили санкционное давление на Москву и заморозили примерно половину российских золотовалютных резервов.

В Центробанке России отметили, что эта часть резервов хранилась за рубежом для обеспечения экономических отношений и валютных операций с другими странами.

Центробанк РФ

© Баранов Владимир/Globallook Press

«В тяжёлых ситуациях они обеспечивают выплату валютного долга, критический импорт, стабилизируют валютный рынок. Хранить резервы внутри страны или потратить их внутри страны — это всё равно что не иметь никаких резервов, вообще никакой защиты от внешних кризисов. Так наша страна жила в 1992—1999 годах», — пояснили в ЦБ.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов ранее сообщил, что из-за санкций стран Запада заморожены оказались около €300 млрд золотовалютных резервов Банка России.

Западные политики и функционеры неоднократно заявляли, что эти средства должны быть использованы для «возмещения ущерба Украине». Однако до последнего времени они так и не нашли легитимный способ передать Киеву средства из замороженных российских зарубежных активов.

Несмотря на это, на Западе продолжают заявлять, что эти средства якобы будут направлены на восстановление Украины. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в конце июня объявила, что до начала летних отпусков эксперты ЕК подготовят юридическое предложение о передаче конфискованных российских средств.

При этом она признала, что передать конфискованные в странах ЕС средства РФ и российских олигархов с юридической точки зрения очень сложно.

В свою очередь, еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в начале июля заявил, что точная сумма замороженных после начала российской специальной военной операции странами Евросоюза суверенных активов России на данный момент составляет €207 млрд.

«Еврокомиссия обсуждает возможность использования для финансирования восстановления Украины доходов от российских активов в размере €207 млрд, которые удалось заморозить в Европе, включая активы ЦБ РФ», — приводит его слова ТАСС.

Стоит отметить, что замглавы МИД Великобритании Лео Докерти ранее сообщил, что пока что ни одна из стран Запада не нашла способ окончательно конфисковать российские активы, чтобы затем использовать их при восстановлении Украины.

В Москве действия Запада по заморозке активов РФ неоднократно называли незаконными и отмечали, что какие-либо манипуляции с российскими средствами или их передача Украине нарушат все нормы международного права.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что легализовать эти средства странам Запада не удастся.

«Сейчас становится очевидным, что уложить, упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших авуаров никак не получается — и никак не получается с легитимизацией этих шагов. Куда ни крути, всё равно все их действия выглядят незаконными», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что Россия будет следить за дальнейшими действиями стран Запада с её активами.

«Мы требуем, чтобы это всё было разблокировано, и считаем это незаконным. Убеждены, что любая попытка это легитимизировать обречена на неудачу», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

«Это был бы грабёж»

Западные страны не имеют права производить какие-либо действия с активами РФ, за два года они так и не смогли найти способ их законной конфискации, поэтому G7 решила взять их в заложники на неопределённое время и на неопределённых условиях, отметил в беседе с RT доктор политических наук Андрей Манойло.

«Это абсолютно противозаконно. Страны G7 заинтересованы не в том, чтобы помочь Украине, а в том, чтобы отказать России в доступе к своим же собственным активам и средствам, которые исчисляются сотнями миллиардов долларов», — подчеркнул эксперт.

Из заявления лидеров стран «семёрки» непонятно, как будет рассчитываться ущерб, который якобы Россия должна возместить Украине, прежде чем ей вернут её собственность, добавил Андрей Манойло.

«Можно предположить, что оценщиков будет много, они будут подключаться в явочном порядке. Обязательно украинское руководство выкатит какой-то счёт с процентами. Возможно, к этому подключатся некоторые страны Запада, особенно из числа восточноевропейских стран, потому что у них есть склонность к подсчёту чужого. Конечно, будут этим заниматься и страны «семёрки». Сложно сказать, как они будут это оценивать, но явно это будет делаться с намерением максимально навредить России», — отметил политолог.

Главы G7, президент Украины Владимир Зеленский и представители Еврокомиссии на саммите НАТО в Вильнюсе

© Paul Ellis/Pool Photo via AP

Страны G7 хотели бы конфисковать российские средства, однако они понимают, что это вызовет массовое бегство инвесторов из их стран, которые будут опасаться за безопасность своих активов, считает Андрей Манойло.

«Это был бы грабёж, за который рано или поздно пришлось бы отвечать. Все хотят присвоить себе активы РФ, но никто не хочет делать это первым так, чтобы вся ответственность за нарушение международного права легла на него. Потому что потом с него спросят за ворованное», — пояснил собеседник RT.

Как заявил заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин, юридических механизмов отъёма активов у РФ нет, они являются сугубо политическими.

«Ранее подобные меры уже применялись против Ирана и Пакистана. Деньги остаются на их счетах, но вывести или получить их невозможно, хотя это были или законные инвестиции государственного уровня, или платежи за определённые товары или услуги. На протяжении десятилетий они находились в таком замороженном состоянии. Судя по всему, этим путём западные страны и собираются пойти», — отметил он.

Вадим Козюлин считает, что подсчёт урона, который якобы будет должна возместить Россия, будет возложен на одну из «малых» стран Европы, имеющих относительно положительную международную репутацию, например Нидерланды.

«Там же, в Гааге, планируется учредить ещё один из инструментов — трибунал против России. Но всё это, естественно, не имеет юридической силы. Только один механизм может учредить подобного рода трибунал — это Совет Безопасности ООН, где у России есть право вето, где у России есть союзник — Китай. Сделать это по-другому в международно-правовом поле невозможно, поэтому создаются какие-то экстраординарные новые организмы — и Запад надеется, что они будут работать», — пояснил эксперт.

Ситуация с российскими активами уже негативно сказывается на западных странах и их экономической стабильности, считает Вадим Козюлин.

«Нет финансового и юридического механизма реквизировать эти активы. Это уже сейчас наносит серьёзный репутационный ущерб американскому доллару и всей финансовой системе, которая была основана на нём. Сегодня золотовалютные резервы стран в мире начинают возвращать на свою территорию, хотя раньше основным центром, где хранилось золото, был Лондон. Сегодня эта ситуация меняется, и это очень заметные цифры. Все понимают, что в случае чего они тоже могут стать пострадавшими, как это случилось с Россией. Все страхуются от подобного рода рисков», — заключил собеседник RT.