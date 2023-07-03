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Еврокомиссар Рейндерс: в Евросоюзе заблокировано €207 млрд российских активов

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В Европейском союзе после начала спецоперации заблокировано €207 млрд российских активов.
Еврокомиссар Рейндерс: в Евросоюзе заблокировано €207 млрд российских активов
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Об этом заявил на пресс-конференции в Гааге еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

«Еврокомиссия обсуждает возможность использования для финансирования восстановления Украины доходов от российских активов в размере €207 млрд, которые удалось заморозить в Европе, включая активы ЦБ России», — передаёт его слова ТАСС.

Рейндерс добавил, что ЕК рассчитывает получить таким образом до €3 млрд в год.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что по вопросу замороженных в Европе российских активов необходимо придерживаться норм права.

21 июня глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что в Центробанке разрабатывают варианты разблокировки замороженных активов россиян через схему выкупа на счетах типа «С».

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