Еврокомиссар Рейндерс: в Евросоюзе заблокировано €207 млрд российских активов

В Европейском союзе после начала спецоперации заблокировано €207 млрд российских активов.

Об этом заявил на пресс-конференции в Гааге еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

«Еврокомиссия обсуждает возможность использования для финансирования восстановления Украины доходов от российских активов в размере €207 млрд, которые удалось заморозить в Европе, включая активы ЦБ России», — передаёт его слова ТАСС.

Рейндерс добавил, что ЕК рассчитывает получить таким образом до €3 млрд в год.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что по вопросу замороженных в Европе российских активов необходимо придерживаться норм права.

21 июня глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что в Центробанке разрабатывают варианты разблокировки замороженных активов россиян через схему выкупа на счетах типа «С».