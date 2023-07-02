Глава МИД Австрии призвал к соблюдению законов в вопросе активов России
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«Мы страны с главенством права. Здесь каждое решение — будь то решение по санкциям, по использованию ли замороженных средств — можно оспорить Европейским судом в Люксембурге», — приводит РИА Новости слова Шалленберга в интервью телеканалу ORF.
Он призвал соблюдать нормы международного права в данном вопросе.
Лидеры стран Евросоюза ранее поручили Еврокомиссии продолжить работу над возможным использованием российских замороженных активов для Украины.