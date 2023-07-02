Глава МИД Австрии призвал к соблюдению законов в вопросе активов России

По вопросу замороженных в Европе российских активов необходимо придерживаться норм права, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

«Мы страны с главенством права. Здесь каждое решение — будь то решение по санкциям, по использованию ли замороженных средств — можно оспорить Европейским судом в Люксембурге», — приводит РИА Новости слова Шалленберга в интервью телеканалу ORF.

Он призвал соблюдать нормы международного права в данном вопросе.

Лидеры стран Евросоюза ранее поручили Еврокомиссии продолжить работу над возможным использованием российских замороженных активов для Украины.