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Глава МИД Австрии призвал к соблюдению законов в вопросе активов России

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По вопросу замороженных в Европе российских активов необходимо придерживаться норм права, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.
Глава МИД Австрии призвал к соблюдению законов в вопросе активов России
  • Gettyimages.ru
  • © Thierry Monasse

«Мы страны с главенством права. Здесь каждое решение — будь то решение по санкциям, по использованию ли замороженных средств — можно оспорить Европейским судом в Люксембурге», — приводит РИА Новости слова Шалленберга в интервью телеканалу ORF.

Он призвал соблюдать нормы международного права в данном вопросе.

Лидеры стран Евросоюза ранее поручили Еврокомиссии продолжить работу над возможным использованием российских замороженных активов для Украины.

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