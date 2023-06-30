ЕС продолжит работу над возможным использованием замороженных активов России для Украины

Лидеры стран Евросоюза поручили Еврокомиссии продолжить работу над возможным использованием российских замороженных активов для Украины.

Об этом, как информирует ТАСС, говорится в заявлении саммита ЕС.

«Евросовет подвёл итоги работы, проделанной в отношении замороженных активов России», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ЕС предлагает продолжить данную работу в соответствии с законодательством Евросоюза и международным правом, а также по согласованию с партнёрами.

Ранее премьер-министр Словакии Людовит Одор выступил с инициативой использовать доходы с замороженных в европейский странах российских активов для восстановления Украины.

Также Эстония разработала юридическую схему использования замороженных активов России для помощи Украине.