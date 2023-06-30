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ЕС продолжит работу над возможным использованием замороженных активов России для Украины

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Лидеры стран Евросоюза поручили Еврокомиссии продолжить работу над возможным использованием российских замороженных активов для Украины.

Об этом, как информирует ТАСС, говорится в заявлении саммита ЕС.

«Евросовет подвёл итоги работы, проделанной в отношении замороженных активов России», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ЕС предлагает продолжить данную работу в соответствии с законодательством Евросоюза и международным правом, а также по согласованию с партнёрами.

Ранее премьер-министр Словакии Людовит Одор выступил с инициативой использовать доходы с замороженных в европейский странах российских активов для восстановления Украины.

Также Эстония разработала юридическую схему использования замороженных активов России для помощи Украине.

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