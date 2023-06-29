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Премьер Словакии предложил использовать доходы с активов России в Европе для Украины

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Премьер-министр Словакии Людовит Одор выступил с инициативой использовать доходы с замороженных в европейский странах российских активов для восстановления Украины.
Премьер Словакии предложил использовать доходы с активов России в Европе для Украины
  • AP
  • © Virginia Mayo

Одор отметил, что в данный момент не стоит касаться самих российских активов.

«Но что касается доходов с них, то могу себе представить, чтобы они были использованы в интересах Украины», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Эстония разработала юридическую схему использования замороженных активов России для помощи Украине.

Параллельно Евросоюз готовит юридическую основу для использования активов российского государства и крупных предпринимателей.

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