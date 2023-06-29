Премьер Словакии предложил использовать доходы с активов России в Европе для Украины
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Одор отметил, что в данный момент не стоит касаться самих российских активов.
«Но что касается доходов с них, то могу себе представить, чтобы они были использованы в интересах Украины», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Эстония разработала юридическую схему использования замороженных активов России для помощи Украине.
Параллельно Евросоюз готовит юридическую основу для использования активов российского государства и крупных предпринимателей.