ЕК: ЕС юридически готовит использование активов России для восстановления Украины

Евросоюз готовит юридическую основу для использования активов российского государства и крупных предпринимателей для восстановления Украины.

Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Юридически это не простое дело. Оно очень сложное, над ним усиленно работают наши специалисты», — заявила она в интервью газете Corriere della Sera.

Фон дер Ляйен отметила, что власти ЕК «готовят юридическое предложение до летнего перерыва».

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что России придётся заплатить за восстановление Украины.

В Великобритании представили закон, позволяющий сохранить антироссийские санкции до тех пор, пока Москва не выплатит Киеву компенсацию.