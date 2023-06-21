Блинкен заявил, что России придётся заплатить за восстановление Украины

России придётся заплатить за восстановление Украины, а пока западные страны помогут построить украинскую армию, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Россия в конечном итоге оплатит расходы на восстановление Украины. До тех пор мы продолжим быть вместе с народом Украины, пока они идут на величайшие жертвы, обороняя, восстанавливая, переосмысляя свою страну», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Великобритании представили закон, позволяющий сохранить антироссийские санкции до тех пор, пока Москва не выплатит Киеву компенсацию.

14 ноября участники спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов приняли резолюцию, признающую необходимость создания механизма для возмещения якобы убытков Украине.

Резолюцию о выплате «репараций» Украине поддержали 94 страны, 14 высказались против, ещё 73 государства воздержались.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала принятие Генассамблеей ООН проекта резолюции о возмещении ущерба Киеву со стороны Москвы.