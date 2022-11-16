Захарова: резолюция ГА ООН о репарациях Украине ничтожна с правовой точки зрения

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала принятие Генассамблеей ООН проекта резолюции о возмещении ущерба Киеву со стороны Москвы.

«Несмотря на свой откровенный антироссийский характер, принятая резолюция ничтожна с международно-правовой точки зрения, поскольку Генеральная Ассамблея не обладает ни полномочиями, ни тем более компетенцией для решения подобных вопросов», — заявила Захарова, её слова приводятся на сайте МИД России.

Она отметила, что этот вопрос является прерогативой Совета Безопасности ООН, откуда «западные сторонники Киева старательно выводят процесс принятия решений по вопросам, связанным с ситуацией на Украине».

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя решение участников Генеральной Ассамблеи ООН о принятии резолюции по выплатам «репараций» Украине, заявил, что всемирной организации стоит призвать к возмещению Соединёнными Штатами ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим пострадавшим от американцев странам.

Резолюцию о выплате «репараций» Украине поддержали 94 страны, 14 высказались против, ещё 73 государства воздержались.