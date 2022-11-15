Песков назвал резолюцию ГА ООН о репарациях Украине формализацией грабежа России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал принятие Генассамблеей ООН проекта резолюции о возмещении ущерба Киеву со стороны Москвы.

«Естественно, организаторы этого процесса, они пытаются завершить грабёж наших же ЗВР (золото-валютные резервы. — RT), которые были совершенно незаконным образом заблокированы, собственно, формализация этого грабежа с использованием площадки Организации Объединённых Наций», — сказал Песков.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя решение участников Генеральной Ассамблеи ООН о принятии резолюции по выплатам «репараций» Украине, заявил, что всемирной организации стоит призвать к возмещению Соединёнными Штатами ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим пострадавшим от американцев странам.

Резолюцию о выплате «репараций» Украине поддержали 94 страны, 14 высказались против, ещё 73 государства воздержались.