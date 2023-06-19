Британия предложила сохранить антироссийские санкции до выплаты репараций Украине
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«Мы усиливаем наш подход к санкциям, подтверждая, что Британия готова использовать санкции для гарантии выплаты Россией ремонта страны (восстановления Украины. — RT), на которую она так безрассудно напала», — цитирует Reuters министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли.
14 ноября участники спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов приняли резолюцию, признающую необходимость создания механизма для возмещения якобы убытков Украине.
Резолюцию о выплате «репараций» Украине поддержали 94 страны, 14 высказались против, ещё 73 государства воздержались.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала принятие Генассамблеей ООН проекта резолюции о возмещении ущерба Киеву со стороны Москвы.