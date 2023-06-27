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Postimees: Таллин разработал схему использования российских активов для помощи Киеву

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Эстония разработала юридическую схему использования замороженных активов России для помощи Украине.
Postimees: Таллин разработал схему использования российских активов для помощи Киеву
  • Gettyimages.ru
  • © Perry Mastrovito

Об этом сообщает издание Postimees.

«Решение практически готово, оно обсуждалось в правительстве, но ряд деталей ещё нужно уточнить. Мы также можем показать другим странам, как такое решение может работать на законных основаниях», — приводятся в статье слова премьера Эстонии Каи Каллас.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит юридическую основу для использования активов российского государства и крупных предпринимателей для восстановления Украины.

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