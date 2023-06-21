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Набиуллина: в ЦБ прорабатывают возможность разблокировать замороженные активы россиян

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В ЦБ России разрабатывают варианты разблокировки замороженных активов россиян через схему выкупа на счетах типа «С», заявила глава российского регулятора Эльвира Набиуллина.
Набиуллина: в ЦБ прорабатывают возможность разблокировать замороженные активы россиян
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Мы рассматриваем и варианты, которые могут быть связаны с обменом замороженными активами... в том числе, чтобы замороженные активы можно было выкупать за счёт средств на счетах типа «С», — цитирует её РИА Новости.

Российский президент Владимир Путин ранее назвал заморозку счетов российских предпринимателей за рубежом разбоем и средневековьем.

Financial Times писала, что европейские чиновники обсудили планы перевода на Украину прибыли от замороженных российских активов на сумму €196,6 млрд.

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