FT: в ЕС обсудили планы о переводе Украине прибыли от замороженных российских активов

Европейские чиновники обсудили планы перевода на Украину прибыли от замороженных российских активов суммой в €196,6 млрд.

«Чиновники из стран — членов ЕС и Европейской комиссии встретились в среду, чтобы изучить варианты списания процентов, генерируемых российскими активами, хранящимися в (депозитарии) Euroclear», — сообщает Financial Times.

По мнению официальных лиц, это можно сделать с замороженными в Clearstream российскими активами.

В публикации со ссылкой на данные правительства Бельгии уточняется, что санкции Евросоюза привели к заморозке €196,6 млрд российских активов в Euroclear, из которых €180 млрд принадлежат Центробанку.

Ранее издание Die Welt писало, что Европейские чиновники пришли к выводу, что замороженные активы ЦБ России придётся вернуть после завершения конфликта на Украине.

В марте агентство Bloomberg сообщало, что Европейский союз до сих пор не может найти и заморозить большую часть российских активов.