«Это воровство, грабёж»: власти Канады конфисковали российский самолёт Ан-124 «Руслан»

Власти Канады приняли решение конфисковать российский самолёт Ан-124 «Руслан» в рамках санкций против Москвы. Премьер-министр Джастин Трюдо во время своего визита в Киев накануне заявил о намерении передать воздушное судно Украине. В РФ действия Оттавы назвали грабежом и воровством. Политологи отмечают, что подобные шаги выходят за рамки правового поля и ещё больше подрывают доверие третьих стран к коллективному Западу. При этом, по мнению аналитиков, Канада таким образом пытается подтолкнуть другие государства, поддерживающие рестрикции в отношении РФ, последовать её примеру.

Власти Канады конфисковали российский самолёт Ан-124 «Руслан» («Антонов») в рамках санкционных мер в отношении Москвы, сообщили накануне в канадском правительстве.

«Министр иностранных дел Канады, достопочтенная Мелани Жоли, сегодня объявила, что правительство Канады распорядилось о конфискации зарегистрированного в России грузового самолёта, который в данный момент находится в аэропорту Торонто Пирсон, на основании закона «О специальных экономических мерах», — говорится в сообщении на официальном сайте правительства Канады.

В свою очередь, канадский министр транспорта Омар Альгабра, комментируя данный шаг, заявил, что власти страны непоколебимы в своей поддержке Украины.

«Сегодня мы демонстрируем, что действия России продолжают иметь последствия. Мы поддерживаем Украину и приложим все без исключения необходимые усилия, включая арест данного самолёта, для того, чтобы оказать давление на президента Путина», — заявил он.

Ранее о намерении конфисковать самолёт сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. По данным канадских и украинских СМИ, Трюдо заявил, что федеральное правительство попытается передать самолёт Украине.

Отмечается также, что власти Канады приняли законопроект об изъятии активов лиц, против которых Оттава ввела санкции, но до сих пор в соответствии с ним в суд не было подано ни одного обращения.

Стоит отметить, что Трюдо, прибывший накануне с необъявленным визитом в Киев, также сообщил о введении дополнительных санкций в отношении 24 физических и 17 юридических лиц за предполагаемую поддержку спецоперации РФ на Украине.

Санкционное приземление

Грузовой самолёт «Руслан», принадлежащий компании «Волга-Днепр», прилетел в Торонто 27 февраля 2022 года за два часа до того, как Канада решила закрыть небо для российской авиации в рамках санкций, введённых из-за начала СВО. Самолёт перевозил тесты на коронавирус из Китая по заказу канадского правительства. Власти Канады приняли решение задержать борт, а в Россию смог вернуться только экипаж.

Посол РФ в Оттаве Олег Степанов назвал конфискацию российского Ан-124 и решение передать его Украине воровством.

Ан-124 «Руслан»

РИА Новости

© Максим Богодвид

«Это совершенно незаконно, это воровство, грабёж. Режим Трюдо показал, что правового государства в Канаде не существует», — приводит слова дипломата ТАСС.

В свою очередь, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT отметил, что власти Канады в своих решениях руководствуются исключительно ненавистью к России, и спрогнозировал негативные последствия этого шага для отношений двух стран.

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«Это, безусловно, скажется на отношениях России с Канадой. Данная тема будет присутствовать в наших отношениях многие годы. Я скажу, что, если когда-то нормализуются отношения между Россией и Канадой, Канада компенсирует весь материальный ущерб, который она сегодня наносит России. Канада просто должна знать, что мы об этих решениях не забудем», — подчеркнул сенатор.

Напомним, что Ан-124 «Руслан» — самый большой в мире серийный грузовой самолёт. Он был разработан в конструкторском бюро «Антонов». В общей сложности было выпущено 56 таких машин, 36 из которых — Ульяновским авиакомплексом. В России с 2003 года перестали производить Ан-124, однако действующие машины продолжают ремонтировать — данные самолёты могут поддерживаться в состоянии лётной годности до конца 2040-х годов.

После начала специальной военной операции на Украине страны Запада усилили санкционное давление на Москву и заморозили примерно половину российских золотовалютных резервов (около $300 млрд) и другие активы и средства РФ. Власти Украины выступили с призывом передать им отчуждённые у РФ активы.

Западные политики и функционеры неоднократно заявляли о намерении использовать эти средства для возмещения ущерба Украине, однако к настоящему моменту легальный способ передать ей замороженные зарубежные российские активы так и не был найден.

В Москве действия Запада по заморозке активов РФ неоднократно называли незаконными, подчёркивая, что какие-либо манипуляции с российскими средствами или их передача Украине нарушат все нормы международного права.

Неправовые действия

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с RT отметил, что действия Оттавы лишний раз демонстрируют, что страны Запада не приемлют никакого диалога с Россией и не будут считаться с её интересами.

«Трюдо взял и отобрал самолёт. Россия должна исходить из того, что противоположная сторона не готова уважать позицию России», — констатировал он.

Джастин Трюдо и Владимир Зеленский

© AP Photo/Efrem Lukatsky

Он указал, что такие действия не могут быть легитимными с точки зрения права, однако это не остановит Запад.

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«Ничего нового в этом решении нет. Грабёж идет давно, причем по многим позициям он был запущен гораздо раньше начала СВО. Третий энергопакет — это тоже грабёж, ровно как и препятствия, которые чинили для «Северного потока —2», мы помним, что санкции против этого проекта ввели задолго до спецоперации, а это потребовало прихода российского трубоукладчика, что сильно замедлило процесс и увеличило траты», — считает Брутер.

С его точки зрения, власти РФ должны принять ответные меры.

«Россия должна наложить ограничения на всю западную собственность в России. Продажа этих активов должна осуществляться не только по решению специальных органов при российском правительстве, но и должна происходить исключительно в интересах российских контрагентов. То есть цена фактически должна быть ниже рыночной. Также важно отметить, что РФ следовало бы запретить компаниям, ушедшим с российского рынка, возвращаться на него без серьёзных штрафов», — пояснил политолог.

Кандидат политических наук доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в беседе с RT также подчеркнул, что действия канадских властей очевидно противоречат международному праву.

«Данное действие не имеет ничего общего с международным правом. Оно противоречит не только экономическим нормам, но и здравому смыслу.

Мы видим, как крупное западное государство в лице Канады подрывает доверие к себе. Помимо прочего, неслучайно речь идёт именно об этом самолёте, поскольку в начале СВО Украина лишилась аналогичного самолёта «Мрия». Таким образом Канада пытается продемонстрировать готовность возместить Украине важную символическую потерю за счёт России», — говорит Фельдман.

Он называет решение официальной Оттавы «неправовыми мерами экономической агрессии».

«Таким образом они подрывают собственный авторитет, поскольку Китай, Индия, страны Африки, да и в принципе развивающиеся экономики теперь десять раз подумают, а стоит ли вообще отправлять свои самолёты на рейсы в Канаду или хранить свои резервы в валютах западных государств, их банков, на их территории, поскольку политика в их отношении может измениться «по щелчку», и эти средства будут конфискованы», — рассуждает эксперт.

Павел Фельдман добавил, что политическая подоплёка только отягощает подобное поведение, но ни в коем случае не оправдывает его.

«Когда преступник грабит, он не претендует на легитимность своих действий. Здесь же откровенное воровство идёт под предлогом неких политико-правовых решений и преподносится как вполне нормативное действие, более того, ещё и якобы справедливое, которое должно вызывать одобрение и стать примером для подражания. Я думаю, что Канада таким образом хочет спровоцировать цепную реакцию, чтобы за ней последовали и США, и ЕС, и Великобритания, которые тоже сейчас обсуждают подобного рода меры, но до недавнего времени всё-таки не были готовы действовать так радикально», — резюмировал Фельдман.