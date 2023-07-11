«Напрямую сказывается на всей еврозоне»: в Германии заявили о рекордном с начала года ухудшении экономических условий

По оценке немецких специалистов, экономические условия и настроения инвесторов в Германии ухудшились максимально с начала года. Аналитики связывают это с высокими процентными ставками и падением мирового спроса на произведённую в ФРГ продукцию, что привело к резкому ослаблению деловой активности в промышленности страны. Отчасти на ситуацию повлияли и последствия антироссийских санкций, уверены эксперты. После введённых в отношении Москвы ограничений немецкие предприятия столкнулись с удорожанием энергии и сырья, а сама экономика Германии начала погружаться в рецессию. Текущее положение дел рискует обернуться негативными последствиями для всей еврозоны, не исключают аналитики.

Индекс текущих экономических условий в Германии сокращается третий месяц подряд, в июле он упал до -59,5 пункта, а индикатор доверия инвесторов опустился до -12,5 пункта. Достигнутые значения стали самыми низкими с начала 2023 года. Об этом во вторник, 11 июля, сообщил немецкий Центр исследований экономики Европы (ZEW).

«Показатель экономических настроений всё больше смещается в отрицательную зону. Эксперты финансового рынка прогнозируют дальнейшее ухудшение экономической ситуации к концу года», — заявил президент научно-исследовательского института профессор Ахим Вамбах.

По его словам, специалистов всё больше настораживает продолжающееся повышение процентных ставок. При этом спрос на произведённую в ФРГ продукцию со стороны ряда крупных покупателей, например Китая, остаётся слабым, что негативно сказывается на прибыли немецких предприятий.

Как полагает Вамбах, промышленность страны, вероятно, будет нести на себе основную тяжесть ожидаемого экономического спада. К похожему выводу пришли аналитики американской компании S&P Global и Гамбургского коммерческого банка.

По их оценке, в июне индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Германии обновил трёхлетний минимум и достиг 40,6 пункта. Причём уже на протяжении года показатель непрерывно остаётся ниже критической отметки 50 пунктов, что традиционно указывает на развитие негативных тенденций.

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В конце II квартала немецкие производители сообщили о более серьёзном сокращении выпуска товаров в связи с сохраняющимся падением спроса, говорится в исследовании. Более того, прогнозы относительно перспектив промышленности на ближайший год упали до самого низкого уровня с ноября 2022-го, а опрошенные компании ссылаются на многочисленные факторы, сдерживающие рост.

«Производители всё более пессимистично оценивают перспективы на следующий год… Были озвучены опасения касательно сохраняющейся инфляции, ухудшения финансовых условий, неуверенности покупателей и геополитической напряжённости», — отмечают авторы доклада.

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Как рассказал RT научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, экономические условия в Германии стали менее выгодными, поэтому бизнес всё меньше хочет инвестировать в новые проекты. Отчасти специалист связывает это с последствиями антироссийских санкций.

Напомним, в 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине, Европа вместе с США и рядом других государств стала вводить в отношении Москвы беспрецедентные по своему масштабу экономические ограничения. Всего за прошедшее время Германия вместе с другими странами ЕС одобрила 11 пакетов различных рестрикций. В результате, по данным Еврокомиссии, под ограничения подпало около половины экспорта из Европы в Россию (примерно на €44 млрд в год) и почти 60% поставок из РФ в ЕС (более чем на €92 млрд).

Помимо этого, в 2022 году Европа в рамках санкционной политики начала отказываться от закупок энергоресурсов у Москвы. Так, с декабря ЕС официально ввёл эмбарго на импорт нефти из РФ морем и вместе с государствами G7 запретил своим компаниям перевозить российское сырьё танкерами в другие регионы мира по цене сверх определённого лимита. В феврале 2023-го аналогичные меры были приняты и в отношении торговли нефтепродуктами. Германия при этом остановила прокачку российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Одновременно Евросоюз резко уменьшил и закупки российского газа. В 2022 году прокачка сырья по трубопроводу Ямал — Европа была полностью остановлена из-за ограничений со стороны Польши, Украина вдвое сократила транзит топлива из РФ в ЕС через свою территорию, а транспортировка газа в Германию по системе «Северный поток» стала невозможной в результате теракта на магистралях.

«В результате цены на энергию в Германии выросли не менее чем вдвое за последний год, что повлияло на работу компаний страны. Также сказывается и негативная ситуация с обеспечением предприятий сырьём. Логистика серьёзно пострадала, доставка продукции идёт дольше и зачастую запаздывает. Всё это результат санкционного режима, который имеет тенденцию к нарастанию и масштабированию, что крайне негативно сказывается на экономическом положении ФРГ», — объяснил Владимир Оленченко.

Цепная реакция

Отметим, что на фоне введённых санкций в 2022 году экономика России сократилась лишь на 2,1%, хотя изначально ряд аналитиков прогнозировали обвал на 10—20%. Более того, уже в 2023-м правительство РФ прогнозирует рост валового внутреннего продукта страны более чем на 2%, в то время как в Германии и других странах Европы наметилась обратная тенденция.

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По данным Евростата, с октября по декабрь 2022 года объём немецкого ВВП уменьшился на 0,5% в квартальном выражении, а с января по март 2023-го показатель снизился ещё на 0,3%. Таким образом, экономический спад в ФРГ продолжается уже два квартала подряд, что традиционно принято считать началом рецессии.

«Ослабление крупнейшей экономики ЕС напрямую сказывается и на совокупном ВВП всей еврозоны, который тоже уже второй квартал подряд сокращается на 0,1%. Инфляция в регионе остаётся высокой и, скорее всего, продолжит расти, так как цены на сырьё увеличиваются, что ведёт к подорожанию готовой продукции. Власти пытаются побороть инфляцию с помощью повышения процентных ставок, но пока ощутимых результатов ни для Германии, ни для Европы нет», — рассказала RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Как отметил Владимир Оленченко, в настоящий момент на долю Германии приходится более 20% ВВП всего Евросоюза. Кроме того, Берлин остаётся одним из ключевых участников формирования общего бюджета ЕС. Таким образом, если экономика ФРГ продолжит ужиматься, доходная часть европейской казны тоже уменьшится, как и объём поддержки странам — получателям дотаций.