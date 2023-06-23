«Оставить заказчика в тени»: Польша раскрыла детали расследования терактов на «Северных потоках»

Польская прокуратура проводит расследование взрывов на «Северных потоках», однако в ходе разбирательств ей не удалось выявить никаких доказательств того, что члены экипажа яхты «Андромеда» были причастны «к нанесению ущерба» этим газопроводам. С таким заявлением выступил замминистра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин. В свою очередь, прокуратура Швеции сообщила, что может засекретить материалы расследования диверсий. По мнению экспертов, несмотря на инициирование сразу нескольких разбирательств на Западе, все они нацелены на то, чтобы скрыть истинную картину произошедшего на «Северных потоках» и виновников терактов.

Варшава ведёт расследование терактов на «Северных потоках», о его первых результатах 22 июня сообщил в своём Twitter госсекретарь в кабинете премьер-министра Польши и одновременно замминистра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин.

«Прокуратура Польши проводит расследование по факту подрыва трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». В ходе расследования не было найдено никаких доказательств того, что лица на яхте «Андромеда» были причастны к нанесению ущерба… Эта яхта прибыла в Польшу с (острова. — RT) Рюген с шестью людьми на борту. После 12-часового пребывания в одном из польских портов яхта покинула территориальные воды Польши», — заявил Жарин.

По его словам, результаты расследования показали, что во время пребывания яхты в польском порту погрузка каких-либо предметов на её борт не осуществлялась, а экипаж судна был досмотрен пограничной службой Польши. Кроме того, Жарин подчеркнул, что «нет никаких доказательств» причастности польских граждан к подрыву трубопроводов.

«Заявления, содержащиеся в некоторых публикациях о том, что «Польша являлась логистическим центром для операции по подрыву «Северного потока», совершенно не соответствуют действительности и не подтверждаются доказательствами расследования… Появившиеся по этому поводу сообщения выглядят как типичная тактика «затуманивания» картины событий посредством размножения домыслов и гипотез. Это типичная практика дезинформации, которая может затруднить установление истины», — считает Жарин.

Ранее он уже опровергал причастность Польши к теракту на «Северных потоках», комментируя публикацию газеты The Wall Street Journal, в которой говорится, что немецкие следователи изучают данные, свидетельствующие о том, что Польшу якобы использовали в качестве оперативной базы для диверсий на «Северных потоках». В материале WSJ также рассматривается версия, согласно которой теракт на газопроводах совершила некая проукраинская группировка, воспользовавшаяся для этого прогулочной яхтой «Андромеда». Однако по данным польской газеты Rzeczpospolita, следователи Польши считают, что эта версия могла быть использована для создания ложного следа в рамках расследования подрыва газопроводов. При этом в Варшаве допустили причастность России к терактам на газопроводах.

«Польша не имеет никакого отношения к подрыву «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2». Попытки связать Республику Польша с этими событиями не имеют под собой оснований. Гипотеза о том, что подрыв был совершён Россией, у которой был и мотив, и возможность провести такую операцию, остаётся в силе», — написал замминистра-координатора польских спецслужб Жарин в Twitter 10 июня.

В свою очередь, в пресс-службе прокуратуры Швеции, которая ведёт своё расследование случившегося, заявили журналистам РИА Новости, что материалы, касающиеся терактов на «Северных потоках», могут быть засекречены.

«Если будет составлено обвинительное заключение, то часть материалов расследования, вероятно, будет обнародована. В целом прокурор в Швеции также может принять решение о том, что некоторые части должны остаться конфиденциальными», — сообщили в ведомстве.

При этом в случае прекращения следствия и отсутствия обвинительного заключения прокуратура Швеции и вовсе не станет обнародовать материалы дела, добавили шведские следователи.

Яхта «Андромеда»

Gettyimages.ru

© Sean Gallup

«Запутать расследование»

Напомним, после того как 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли взрывы, Германия, Дания и Швеция инициировали расследования произошедшего, однако до сих пор так и не назвали виновных. Организатора терактов на трубопроводах ещё в начале февраля назвал американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, который провёл расследование и пришёл к выводу, что диверсию осуществили Соединённые Штаты и их союзники, в частности, Норвегия, которая оказывала помощь в установке взрывных устройств водолазами ВМС США под прикрытием натовских учений Baltops.

В конце марта президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг теракта на «Северных потоках», заявил, что согласен с выводами американского журналиста Херша о том, что за атаками на трубопроводы стоит Вашингтон. При этом западные страны не допустили до расследования представителей России и отказали в доступе к данным, полученным в ходе расследований произошедшего.

В беседе с журналистами первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал ложными утверждения о том, что Москве известно о ходе этих дел. По его словам, национальные разбирательства подрывов «должны быть ускорены» и о них должен быть проинформирован Совет Безопасности ООН, в который помимо РФ входят также Китай, США, Великобритания и Франция.

«Пока мы видим только целенаправленные попытки запутать расследование с помощью неких версий, которые я не хочу даже комментировать, потому что они одна другой абсурднее», — сказал журналистам Полянский, подчеркнув, что РФ будет стремиться к международному разбирательству и «наказанию тех, кто стоит за этим преступлением».

Позднее дипломат написал в своём Telegram-канале, что Россия сомневается в проведении Германией, Данией и Швецией своих расследований по теракту на «Северных потоках».

«Увести следствие в сторону»

Как отметил эксперт РИСИ Сергей Ермаков, несмотря на инициирование сразу нескольких национальных расследований ЧП на «Северных потоках» западными странами, все они нацелены на то, чтобы «скрыть истинную картину произошедшего».

«Этим же занимаются и польские власти, которые хотят не только оставить главного заказчика в лице США в тени, но и выгородить себя из всей этой истории. При этом Варшава не зря делает акцент на том, что версия о причастности России к терактам всё ещё рассматривается польским руководством. Такого рода заявления ориентированы даже не на российского обывателя, а на западного, который пытается понять суть происходящего, но вместо объективных разъяснений получает от своих властей и СМИ крайне запутанную картину произошедшего, не состыковывающуюся во многих местах», — заявил аналитик в беседе с RT.

Трубы «Северного потока»

AP

© Michael Sohn

При этом Ермаков вполне допускает причастность Польши к организации подрывов на «Северных потоках».

«Варшава как один из бенефициаров такого теракта помимо Вашингтона вполне могла быть так или иначе задействована в плане США по разрушению трубопроводов. По всей видимости, именно это и перспектива серьёзных правовых последствий заставляет польские власти сейчас так отчаянно и активно оправдываться, одновременно переводя стрелки на Россию, которой это точно было невыгодно», — подчеркнул эксперт.

Схожего мнения придерживается и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк. По его словам, Польшу выдаёт её «достаточно нервная публичная позиция относительно трактов на «Северных потоках».

«Невиновные так себя не ведут. Даже если Варшава не принимала прямого участия в совершении диверсий, она могла быть вовлечена в их планирование, разработку алгоритма действий», — заявил аналитик в комментарии RT.

По мнению Данюка, не будь в терактах на газопроводах задействованы США и их союзники по НАТО, отчёты о расследовании ЧП давно были бы обнародованы.

«Совершить такой серьёзный инфраструктурный теракт без следов просто невозможно, ещё более невозможно искать эти следы уже почти год. Очевидно, что национальные расследования, которые были инициированы на Западе, изначально были организованы так, чтобы в итоге не удалось найти виновных. Именно поэтому постоянно вбрасываются противоречивые версии Польши и других стран, хотя все прекрасно понимают, что за терактом стоят Соединённые Штаты. Такое впечатление, что США дали задачу своим сателлитам придумывать любые механизмы оправдания, лишь бы в них не упоминался Вашингтон», — заметил эксперт.

При этом, как констатировал Ермаков, объективные расследования на Западе стремятся максимально игнорировать или «ставить им палки в колёса».

«Так было с теми данными, которые предоставил Сеймур Херш. Сначала его пытались представить чуть ли не сумасшедшим, а потом начали критиковать само расследование за якобы отсутствие конкретики. Однако её в сведениях Херша как раз предостаточно. Но на Западе продолжат делать всё, чтобы увести следствие в сторону. А любые попытки выяснить правду будут спущены на тормозах», — сказал аналитик.

Об этом же свидетельствует и признание шведской прокуратуры в готовности засекретить данные о расследовании терактов на «Северных потоках», добавил Ермаков.

«При этом фрагменты расследований всё же могут быть обнародованы, но только тех, которые трактуются двояко, чтобы и дальше Запад мог выдвигать нелепые и необоснованные обвинения в адрес России», — заключил эксперт.