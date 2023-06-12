Отрицание и реальность: в Польше отвергли причастность страны к подрыву газопроводов «Северный поток»

Польша не имеет отношения к взрывам на газопроводах «Северный поток», заявил пресс-секретарь министра — координатора спецслужб республики Станислав Жарин. По его словам, безосновательно связывать Варшаву с этими событиями. Ранее американские СМИ сообщили, что немецкие следователи изучают доказательства того, что Польшу якобы использовали в качестве оперативной базы для атак на «Северные потоки». С точки зрения аналитиков, сейчас на Западе идёт кампания по перекладыванию ответственности за подрыв российских газопроводов на другие страны, кроме Соединённых Штатов. Однако любые версии этого инцидента, которые не подразумевают участия США, несостоятельны, уверены эксперты.

Польша непричастна к подрывам газопроводов «Северный поток», заявил пресс-секретарь министра — координатора спецслужб республики Станислав Жарин.

«Польша не имела никакого отношения к взрывам «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2». Связывание Польши с этими событиями необоснованно», — приводит его слова РИА Новости.

Так чиновник прокомментировал публикацию газеты The Wall Street Journal, в которой утверждается, что следователи в Германии изучают информацию, согласно которой Польшу якобы использовали в качестве оперативной базы для диверсий на «Северных потоках».

Конфликтующие версии

10 июня американское издание опубликовало материал, в котором сообщалось, что немецкие следователи работают с доказательствами, свидетельствующими, что диверсионная группа использовала Польшу — соседа ФРГ по ЕС и союзника по НАТО — в качестве операционной базы для подрыва ниток трубопроводов «Северный поток», построенных для транспортировки российского газа через Балтийское море.

«Данные указывают на то, что Польша была логистическим и финансовым центром для осуществлённой в сентябре прошлого года подводной диверсии, которая разрушила крепкие узы, связывающие Берлин и Москву. Польша, которая проводит собственную проверку, на протяжении месяцев пыталась выяснить, как протекает расследование Германии», — говорится в публикации.

Место диверсии на «Северных потоках»

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© Swedish Coast Guard / Anadolu Agency

Источники газеты в польском правительстве также отрицали причастность Варшавы к подрыву российских газопроводов.

«Могу вас заверить, что ни одно польское учреждение не причастно к этой истории и это не государственное дело», — сообщил WSJ высокопоставленный польский чиновник в сфере национальной безопасности.

Стоит отметить, что в материале обсуждается расследование версии, согласно которой подрыв «Северных потоков» совершила некая проукраинская группировка, которая воспользовалась для этого прогулочной яхтой «Андромеда».

Ранее газета The Washington Post сообщила, что американские власти якобы знали о планах Украины по подрыву «Северных потоков» за несколько месяцев до диверсии.

Издание со ссылкой на «попавшие в сеть» документы ЦРУ, подлинность которых не подтверждена, пишет, что администрация Байдена получила соответствующие данные в июне 2022 года от европейской разведки. Из этой информации следовало, что украинские военные планировали взорвать газопроводы, задействовав группу водолазов. Отчёт был основан на сведениях от источника на Украине, уточняет газета.

При этом в Вашингтоне информацию о готовящейся диверсии тогда подтвердить не смогли. Тем не менее ЦРУ поделилось докладом с Германией и другими европейскими странами.

В то же время военно-морские эксперты из Германии, Швеции и Дании сомневаются в правдоподобности данного сценария и отмечают, что даже с опытными дайверами небольшой команде на такой яхте было бы чрезвычайно сложно установить взрывчатку на дне моря, подрыв которой вызвал колебания магнитудой 2,5.

Несмотря на это, эта версия на данный момент широко фигурирует в большинстве западных СМИ.

Напомним, что в феврале американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью-расследование, в которой утверждается, что нитки «Северных потоков» были заминированы американскими водолазами под прикрытием натовских учений BALTOPS 22, проходивших в Балтийском море в июне. Отмечается, что диверсия была проведена 26 сентября, когда ВМС Норвегии привели в действие дистанционно активируемые устройства.

Журналист утверждает, что решение организовать подрыв газопроводов принял президент США Джо Байден после девятимесячных обсуждений.

В Москве неоднократно призывали Соединённые Штаты отреагировать на информацию о роли Вашингтона в подрыве «Северных потоков». Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в феврале напоминала, что о вовлечённости Вашингтона и НАТО в случившееся российская сторона говорила неоднократно.

«Они этого и не скрывали, бахвалясь на весь мир о намерении уничтожить гражданскую инфраструктуру, по которой Европа получала российские энергоресурсы. Мы также регулярно отмечали нежелание Дании, Германии и Швеции проводить открытое расследование и противодействие участию в нём России. И это несмотря на то, что наша страна понесла огромные издержки. Все эти факты теперь должны комментировать в Белом доме», — подчёркивала Захарова.

«Исполнение заказа»

Подобные «расследования» терактов и обсуждения их подробностей, появляющиеся в западных СМИ, призваны переключить внимание с очевидного заказчика, исполнителя и выгодоприобретателя подрыва «Северных потоков», считают опрошенные RT политологи и эксперты.

«Цирк международного масштаба. Все понимают, кто заказчик и кто совершил диверсию. Но в настоящее время никто откровенно не высказывается, кроме журналиста Херша. Что ещё мог бы сказать официальный представитель Польши? Во-первых, все они будут отрицать своё участие. Во-вторых, все расследования в Германии, Польше, Дании или Нидерландах — «карманные». Их цель — заполнить нишу в информационном пространстве, чтобы отвлечь мировое сообщество», — пояснил в разговоре с RT эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Канцелярия премьера Польши

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© Grand Warszawski

Он считает, что любые публичные обсуждения версий и сценариев терактов на «Северных потоках», в которых не фигурируют США, несостоятельны.

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«Это просто исполнение заказа по отвлечению внимания. Можно представить условия выполнения такой сложной задачи, как подрыв глубоководных морских трубопроводов, и теперь все ищут якобы причастных к этому украинцев на паруснике... Это смешно даже для неспециалистов», — говорит Кошкин.

Профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров также считает, что сейчас в западных СМИ активно идёт кампания по перекладыванию ответственности за подрыв российских газопроводов.

«Очевидно, что американцы пытаются замести следы своего террористического акта — уничтожения ниток «Северного потока» — и переадресовать всё это на Украину, которая молчаливо принимает все подозрения. А поскольку у Украины нет выхода к Балтийскому морю, значит, нужно попытаться привязать сюда Польшу», — пояснил политолог.

«Я больше доверяю доводам Сеймура Херша, который чётко и доходчиво объяснил, что это акт, совершённый американскими руками, силами и средствами. Польша пытается сопротивляться, потому что ей очевидно не нужен статус участника этого инцидента», — отметил аналитик.

Кроме того, США являются явным выгодоприобретателем уничтожения газопроводов, констатировал Винокуров.

«Поэтому никакого другого варианта, я уверен, общественность не приемлет. Во время последнего визита Шольца в США можно было наблюдать его задумчивое лицо и прочие невербальные знаки, которые могут указывать на то, что его просто вынудили принять участие в подготовке версии, которая помогла бы отвести подозрение от американцев», — заключил эксперт.