NYT: в Германии следствие по делу взрывов на СП нашло следы взрывчатки на яхте «Андромеда»
- Gettyimages.ru
Отмечается, что эту информацию газете подтвердили три германских чиновника.
В статье говорится, что «Андромеда» в настоящее время находится «в сухом доке с видом на Балтийское море».
Кроме того, следователи установили, что два члена экипажа использовали поддельные паспорта Болгарии.
Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал о причастности США к подрыву «Северных потоков».
В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.
7 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что надежд на национальные расследования взрывов на «Северных потоках» мало.