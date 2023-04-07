NYT: в Германии следствие по делу взрывов на СП нашло следы взрывчатки на яхте «Андромеда»

В Германии следствие по делу взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» нашло следы взрывчатки на прогулочной яхте «Андромеда». Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников ФРГ.

Отмечается, что эту информацию газете подтвердили три германских чиновника.

В статье говорится, что «Андромеда» в настоящее время находится «в сухом доке с видом на Балтийское море».

Кроме того, следователи установили, что два члена экипажа использовали поддельные паспорта Болгарии.

Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал о причастности США к подрыву «Северных потоков».

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

7 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что надежд на национальные расследования взрывов на «Северных потоках» мало.