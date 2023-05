Spiegel: разведка Германии получает всё больше данных о причастности Украины к подрыву СП

Разведка Германии получает всё больше данных, которые указывают на ответственность Украины за подрыв «Северных потоков» в Балтийском море, пишет немецкое издание Spiegel.

«По информации Spiegel, метаданные электронного письма, отправленного при аренде парусной яхты «Андромеда», которая якобы использовалась для перевозки взрывчатки, имеют отношение к Украине», — говорится в статье журнала.

Авторы напоминают, что следователи считают маловероятным причастность России к подрыву, тогда как следы, обнаруженные Федеральным управлением уголовной полиции, совпадают с оценками ряда спецслужб, «согласно которым исполнители должны находиться на Украине».

Теперь же европейские спецслужбы пытаются выяснить, была ли диверсия совершена «неконтролируемыми» силами или украинскими спецслужбами, а также в какой степени в этом могли быть замешаны киевские власти.

Вместе с этим польское расследование не подтвердило выводы Германии об участии в повреждении газопровода «Северный поток» экипажа яхты «Андромеда», отметило издание Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

7 апреля газета The New York Times сообщила, что в Германии следствие нашло следы взрывчатки на прогулочной яхте «Андромеда». По данным The Washington Post, яхта «Андромеда» была не единственным судном, которое участвовало в диверсии.

При этом в феврале американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование о причастности США к подрыву «Северных потоков». В его расследовании утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.