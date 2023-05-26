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Rzeczpospolita: Польша не подтвердила участие «Андромеды» во взрыве «Северных потоков»

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Польское расследование не подтвердило выводы Германии об участии в повреждении газопровода «Северный поток» экипажа яхты «Андромеда».
Rzeczpospolita: Польша не подтвердила участие «Андромеды» во взрыве «Северных потоков»
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет издание Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, версия с участием в диверсии экипажа яхты была проверена и «имеет ряд слабых мест».

«Люди на яхте совершенно не выглядели профессионалами, которые могли бы выполнить такую задачу», — говорится в материале.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников ФРГ писала, что в Германии следствие по делу взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» нашло следы взрывчатки на прогулочной яхте «Андромеда».

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