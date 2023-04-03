WP: «Андромеда» была не единственным судном, использованным в подрыве «Северных потоков»

Немецкое следствие считает, что яхта «Андромеда», которую ранее связывали с подрывом трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», была не единственным судном, которое участвовало в диверсии.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что в каюте яхты были найдены следы взрывчатого вещества, которые соответствуют взрывчатке, использовавшейся на трубопроводе.

Однако некоторые западные чиновники выразили сомнение, что опытные диверсанты могли оставить после себя настолько очевидные улики.

По мнению чиновников, кто-то может умышленно пытаться запутать следствие.

Другие источники при этом допустили, что участники диверсии действовали неаккуратно.

Также в статье говорится, что ряд западных чиновников негласно обсуждали возможную причастность Варшавы и Киева к взрывам на «Северных потоках».

В материале говорится, что германские следователи скептически отнеслись к версии, что во взрыве трубопроводов участвовала одна арендованная яхта и шесть членов экипажа.

Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование о причастности США к подрыву «Северных потоков».