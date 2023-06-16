Полянский выразил сомнения, что ФРГ, Дания и Швеция ведут расследования по «Северным потокам»

Россия сомневается, что Германия, Дания и Швеция ведут свои расследования по теракту на «Северных потоках».

Об этом в Telegram написал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Стало ещё понятнее, что Швеция, Германия и Дания, мягко говоря, не торопятся со своими национальными расследованиями», — говорится в сообщении.

По словам дипломата, в последнее время у российской стороны начали возникать сомнения о ведении расследований в этих странах.

Ранее Полянский заявил, что Совбез ООН должен быть проинформирован о расследованиях по «Северным потокам».

Также он подчеркнул, что Россия настаивает на международном расследовании подрыва «Северных потоков».