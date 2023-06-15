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Полянский: Россия настаивает на международном расследовании подрыва «Северных потоков»

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия будет стремиться к международному расследованию и наказанию виновных в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Полянский: Россия настаивает на международном расследовании подрыва «Северных потоков»
  • AFP
  • © SWEDISH COAST GUARD

Об этом пишет ТАСС.

«Моя страна будет делать всё возможное, чтобы разобраться в причинах (произошедшего. — RT). Мы будем стремиться к международному расследованию и наказанию тех, кто стоит за этим преступлением», — подчеркнул он.

Полянский также назвал «абсолютно недопустимым» то, что виновные в этом преступлении, имеющем прямые последствия для международного мира и безопасности, до сих пор не установлены и не привлечены к ответственности.

По его словам, Россия привлекла внимание Совбеза ООН к тому, что национальные расследования по диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не продвигаются.

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