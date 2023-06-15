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Полянский: Россия указала СБ ООН, что расследование по «Северным потокам» не продвигается

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Россия привлекла внимание Совбеза ООН к тому, что национальные расследования по диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не продвигаются.
Полянский: Россия указала СБ ООН, что расследование по «Северным потокам» не продвигается
  • AFP
  • © DANISH DEFENCE

Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы привлекли внимание наших коллег в Совете Безопасности к тому, что так называемые национальные расследования, проводимые Швецией, Германией и Данией, не продвигаются», — подчеркнул он.

Полянский также назвал ложными утверждения о том, что российской стороне известно о ходе этих расследований.

8 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с «Северными потоками» не проводится международное срочное расследование, «там дело нечисто».

Он отметил, что Россию не допускают к любым попыткам расследования.

Как заявил глава пресс-службы Государственного департамента Мэттью Миллер, Госдеп не комментирует сообщения о том, что ЦРУ предупреждало Украину о недопустимости атак в отношении газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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