Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с «Северными потоками» не проводится международное срочное расследование, «там дело нечисто».

Он отметил, что Россию не допускают к любым попыткам расследования.

По его словам, в Кремле не знают, насколько соответствуют действительности публикации западных СМИ о том, что ЦРУ в 2022 году было информировано о планах Киева устроить диверсию на «Северных потоках».

«Но то, что там дело нечисто, по-моему, ни у кого вопросов не вызывает», — заявил Песков.

В марте в Кремле заявили, что странами Запада предпринимаются все возможные меры для того, чтобы «замотать» тему подрыва «Северных потоков» и убрать её из повестки дня, но Россия не позволит им этого сделать.

Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к подрыву «Северных потоков».

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

После этого ряд американских и европейских СМИ опубликовали серию материалов о якобы непричастности Белого дома к диверсии.