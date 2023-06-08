Песков: в ситуации с «Северными потоками» не проводится расследование, «там дело нечисто»
- AFP
Он отметил, что Россию не допускают к любым попыткам расследования.
По его словам, в Кремле не знают, насколько соответствуют действительности публикации западных СМИ о том, что ЦРУ в 2022 году было информировано о планах Киева устроить диверсию на «Северных потоках».
«Но то, что там дело нечисто, по-моему, ни у кого вопросов не вызывает», — заявил Песков.
В марте в Кремле заявили, что странами Запада предпринимаются все возможные меры для того, чтобы «замотать» тему подрыва «Северных потоков» и убрать её из повестки дня, но Россия не позволит им этого сделать.
Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к подрыву «Северных потоков».
В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.
После этого ряд американских и европейских СМИ опубликовали серию материалов о якобы непричастности Белого дома к диверсии.